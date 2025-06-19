Пропаганда РФ продовжує тиражувати амбітні плани щодо імпортозаміщення в авіабудуванні, намагаючись приховати за ними постійні провали. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Авіабудування в Росії тотально провалилося у 2024 році через технологічну відсталість та низьку конкурентоспроможність.
- Російські літаки Superjet та МС-21 залишаються на етапі випробувань, а серійний випуск затримується через відсутність імпортних деталей.
- Затримки в авіапрому Росії свідчать про неможливість країни забезпечити безпеку та якість своїх літаків на міжнародному рівні.
Росія ганебно провалила плани з авіабудування у 2024 році
Попри твердження керівництва об’єднаної авіабудівельної корпорації РФ про наміри за пʼять років «бути на рівні конкурентоспроможності з Boeing та Airbus», насправді корпорація-розробник розпіарених «імпортозаміщених» Superjet, МС-21 та інших літаків скорочує 1,5 тисячі співробітників.
Водночас усі плани з випуску літаків в РФ провалюються.
Так, із 40 пасажирських літаків, які російський уряд планував випустити в 2024 році, були вироблені всього три.
Серійний випуск літаків Superjet та МС-21 без використання імпортних деталей продовжують переносити, оскільки в умовах санкцій російський авіапром неспроможний забезпечити безпеку своїх літаків, що підтверджується численними інцидентами з ними.
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