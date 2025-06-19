Росія тотально провалила плани з авіабудування — яка причина

Пропаганда РФ продовжує тиражувати амбітні плани щодо імпортозаміщення в авіабудуванні, намагаючись приховати за ними постійні провали. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія ганебно провалила плани з авіабудування у 2024 році

Попри твердження керівництва об’єднаної авіабудівельної корпорації РФ про наміри за пʼять років «бути на рівні конкурентоспроможності з Boeing та Airbus», насправді корпорація-розробник розпіарених «імпортозаміщених» Superjet, МС-21 та інших літаків скорочує 1,5 тисячі співробітників.

Водночас усі плани з випуску літаків в РФ провалюються.

Так, із 40 пасажирських літаків, які російський уряд планував випустити в 2024 році, були вироблені всього три.

Серійний випуск літаків Superjet та МС-21 без використання імпортних деталей продовжують переносити, оскільки в умовах санкцій російський авіапром неспроможний забезпечити безпеку своїх літаків, що підтверджується численними інцидентами з ними.