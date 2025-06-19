Пропаганда РФ продолжает тиражировать амбициозные планы по импортозамещению в авиастроении, пытаясь скрыть за ними постоянные провалы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия позорно провалила планы по авиастроению в 2024 году

Несмотря на утверждение руководства объединенной авиастроительной корпорации РФ о намерениях за пять лет «быть на уровне конкурентоспособности с Boeing и Airbus», на самом деле корпорация-разработчик распиаренных «импортозамещенных» Superjet, МС-21 и других самолетов сокращает 1,5 тысяч сотрудников.

В то же время, все планы по выпуску самолетов в РФ проваливаются.

Так, из 40 пассажирских самолетов, которые российское правительство планировало выпустить в 2024 году, было произведено всего три.

Серийный выпуск самолетов Superjet и МС-21 без использования импортных деталей продолжают переносить, поскольку в условиях санкций российский авиапром не может обеспечить безопасность своих самолетов, что подтверждается многочисленными инцидентами с ними.