Россия тотально провалила планы по авиастроению — какова причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия тотально провалила планы по авиастроению — какова причина

ЦПД
самолет
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Пропаганда РФ продолжает тиражировать амбициозные планы по импортозамещению в авиастроении, пытаясь скрыть за ними постоянные провалы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Планы России по авиастроению провалились из-за технологической отсталости и низкой конкурентоспобности в 2024 году.
  • Российские самолеты Superjet и МС-21 столкнулись с серьезными задержками из-за отсутствия импортных деталей, что подтверждает невозможность обеспечить безопасность на международном уровне.

Россия позорно провалила планы по авиастроению в 2024 году

Несмотря на утверждение руководства объединенной авиастроительной корпорации РФ о намерениях за пять лет «быть на уровне конкурентоспособности с Boeing и Airbus», на самом деле корпорация-разработчик распиаренных «импортозамещенных» Superjet, МС-21 и других самолетов сокращает 1,5 тысяч сотрудников.

В то же время, все планы по выпуску самолетов в РФ проваливаются.

Так, из 40 пассажирских самолетов, которые российское правительство планировало выпустить в 2024 году, было произведено всего три.

Серийный выпуск самолетов Superjet и МС-21 без использования импортных деталей продолжают переносить, поскольку в условиях санкций российский авиапром не может обеспечить безопасность своих самолетов, что подтверждается многочисленными инцидентами с ними.

Что бы там ни придумывали пропагандисты, авиастроение — это высокотехнологичная отрасль, на примере которой хорошо видны разрушительные последствия санкций и технологическая отсталость РФ.

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