Росія третій день поспіль атакує газовидобувну інфраструктуру Полтавщини — є загиблий
рятувальник
Джерело:  Нафтогаз України

Уже третю добу поспіль російські війська масовано атакують газовидобувні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Є жертви.

Росія атакує газовидобувні підприємства Полтавщини

Третю добу поспіль тривають удари по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині. Про це повідомили у Нафтогаз України.

Маємо болючу втрату. Під час однієї з атак загинув наш колега — 55-річний Роман Чмихун. Він працював оператором технологічних установок. Це вже друга загибель нашого колеги за цей тиждень.

Вночі та вранці 28березня ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах.

На місці працюють усі відповідні служби. Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків.

