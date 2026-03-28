Россия третий день подряд атакует газодобывающую инфраструктуру Полтавщины — есть погибший

Уже третьи сутки российские войска массированно атакуют газодобывающие активы Группы Нафтогаз на Полтавщине. Есть жертвы.
Главные тезисы
- Российские войска продолжают атаковать газодобывающие объекты на Полтавщине третий день подряд.
- В результате атак был зарегистрирован погибший сотрудник Нафтогаза.
Россия атакует газодобывающие предприятия Полтавщины
Третьи сутки подряд продолжаются удары по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Об этом сообщили в Нафтогазе Украины.
Имеем болезненную потерю. Во время одной из атак погиб наш коллега — 55-летний Роман Чмихун. Он работал оператором технологических установок. Это уже вторая гибель нашего коллеги за эту неделю.
Ночью и утром 28 марта враг бил дронами по трем производственным предприятиям.
На месте работают все соответствующие службы. Работа атакованного оборудования остановлена, продолжается ликвидация последствий.
