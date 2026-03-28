Россия третий день подряд атакует газодобывающую инфраструктуру Полтавщины — есть погибший

Россия атакует газодобывающие предприятия Полтавщины

Третьи сутки подряд продолжаются удары по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Об этом сообщили в Нафтогазе Украины.

Имеем болезненную потерю. Во время одной из атак погиб наш коллега — 55-летний Роман Чмихун. Он работал оператором технологических установок. Это уже вторая гибель нашего коллеги за эту неделю.

Ночью и утром 28 марта враг бил дронами по трем производственным предприятиям.

На месте работают все соответствующие службы. Работа атакованного оборудования остановлена, продолжается ликвидация последствий.