Россия третий день подряд атакует газодобывающую инфраструктуру Полтавщины — есть погибший
Россия третий день подряд атакует газодобывающую инфраструктуру Полтавщины — есть погибший

Источник:  Нафтогаз Украины

Уже третьи сутки российские войска массированно атакуют газодобывающие активы Группы Нафтогаз на Полтавщине. Есть жертвы.

Главные тезисы

  • Российские войска продолжают атаковать газодобывающие объекты на Полтавщине третий день подряд.
  • В результате атак был зарегистрирован погибший сотрудник Нафтогаза.

Россия атакует газодобывающие предприятия Полтавщины

Третьи сутки подряд продолжаются удары по объектам Нафтогаза на Полтавщине. Об этом сообщили в Нафтогазе Украины.

Имеем болезненную потерю. Во время одной из атак погиб наш коллега — 55-летний Роман Чмихун. Он работал оператором технологических установок. Это уже вторая гибель нашего коллеги за эту неделю.

Ночью и утром 28 марта враг бил дронами по трем производственным предприятиям.

На месте работают все соответствующие службы. Работа атакованного оборудования остановлена, продолжается ликвидация последствий.

