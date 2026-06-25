Росія тричі била по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині — загинув помічник машиніста

Російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці у Запоріжжі та на Сумщині, унаслідок однієї з атак загинув помічник машиніста.
Головні тези:
- Російські війська зафіксовані ударили по локомотивах Укрзалізниці у Запоріжжі та на Сумщині.
- Один з ударів призвів до загибелі помічника машиніста, що стало трагедією.
- Українські залізничники регулярно відвертають ворожі атаки, проте кожна втрата є великою трагедією.
Росія б’є по українській залізниці: є загиблий
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
За його словами, російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці — двох у Запоріжжі та одному на Сумщині.
Він додав, що всі обставини події з’ясовуються.
Голова правління УЗ наголосив, що залізничникам щотижня вдається рятувати десятки працівників від ворожих атак, однак кожна така втрата є непоправною трагедією.
За словами Перцовського, компанія надає всю необхідну допомогу та підтримку рідним і близьким загиблого.
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