Росія тричі била по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині — загинув помічник машиніста
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія тричі била по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині — загинув помічник машиніста

локомотив
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Джерело:  Укрзалізниця

Російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці у Запоріжжі та на Сумщині, унаслідок однієї з атак загинув помічник машиніста.

Головні тези:

  • Російські війська зафіксовані ударили по локомотивах Укрзалізниці у Запоріжжі та на Сумщині.
  • Один з ударів призвів до загибелі помічника машиніста, що стало трагедією.
  • Українські залізничники регулярно відвертають ворожі атаки, проте кожна втрата є великою трагедією.

Росія б’є по українській залізниці: є загиблий

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

За його словами, російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці — двох у Запоріжжі та одному на Сумщині.

Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією — машиніст встиг перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося.

Він додав, що всі обставини події з’ясовуються.

Голова правління УЗ наголосив, що залізничникам щотижня вдається рятувати десятки працівників від ворожих атак, однак кожна така втрата є непоправною трагедією.

За словами Перцовського, компанія надає всю необхідну допомогу та підтримку рідним і близьким загиблого.

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