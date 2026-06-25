Росія тричі била по локомотивах у Запоріжжі та на Сумщині — загинув помічник машиніста

Російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці у Запоріжжі та на Сумщині, унаслідок однієї з атак загинув помічник машиніста.

Росія б’є по українській залізниці: є загиблий

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

За його словами, російські війська завдали трьох ударів по локомотивах Укрзалізниці — двох у Запоріжжі та одному на Сумщині.

Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією — машиніст встиг перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося. Поширити

Він додав, що всі обставини події з’ясовуються.

Голова правління УЗ наголосив, що залізничникам щотижня вдається рятувати десятки працівників від ворожих атак, однак кожна така втрата є непоправною трагедією.