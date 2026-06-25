Россия трижды била по локомотивам в Запорожье и Сумской области — погиб помощник машиниста

Российские войска нанесли три удара по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и Сумской области, в результате одной из атак погиб помощник машиниста.

Россия бьет по украинской железной дороге: есть погибший

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

По его словам, российские войска нанесли три удара по локомотивам Укрзализныци — два в Запорожье и один на Сумщине.

Заблаговременно удалось эвакуировать две бригады, никто из них не пострадал, а третий прилет в Запорожье стал трагедией — машинист успел перейти в безопасность, а находившегося в задней кабине помощника машиниста спасти не удалось. Поделиться

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.

Председатель правления УЗ отметил, что железнодорожникам еженедельно удается спасать десятки работников от вражеских атак, однако каждая такая потеря является невосполнимой трагедией.