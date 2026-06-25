Россия трижды била по локомотивам в Запорожье и Сумской области — погиб помощник машиниста
Категория
Украина
Дата публикации

Россия трижды била по локомотивам в Запорожье и Сумской области — погиб помощник машиниста

поезд
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Источник:  Укрзалізниця

Российские войска нанесли три удара по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и Сумской области, в результате одной из атак погиб помощник машиниста.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли три удара по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и Сумской области, в результате погиб помощник машиниста.
  • Украинские железнодорожники регулярно сталкиваются с вражескими атаками, предотвращая их, но каждая потеря сотрудника – трагедия.

Россия бьет по украинской железной дороге: есть погибший

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

По его словам, российские войска нанесли три удара по локомотивам Укрзализныци — два в Запорожье и один на Сумщине.

Заблаговременно удалось эвакуировать две бригады, никто из них не пострадал, а третий прилет в Запорожье стал трагедией — машинист успел перейти в безопасность, а находившегося в задней кабине помощника машиниста спасти не удалось.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.

Председатель правления УЗ отметил, что железнодорожникам еженедельно удается спасать десятки работников от вражеских атак, однако каждая такая потеря является невосполнимой трагедией.

По словам Перцовского, компания оказывает всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибшего.

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