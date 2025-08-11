Росія у кілька разів посилила повітряні атаки півдня України

На півдні України за останні декілька днів зафіксовано рекордну кількість ударів російськими дронами-камікадзе, артилерією та авіацією.
Головні тези:
- Рекордна кількість ударів російськими дронами-камікадзе була зафіксована на півдні України за останні дні.
- Російські окупанти значно збільшили застосування FPV-дронів та некерованих авіаційних ракет у регіоні.
- За останні дні було зафіксовано найбільшу кількість артилерійських обстрілів на півдні України.
Росія масштабує обстріли півдня України
Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.
За його словами, російські окупанти на 30% збільшили кількість застосувань FPV-дронів і на 24% збільшили кількість застосувань некерованих авіаційних ракет. Також за три останні доби противник значно збільшив кількість FPV-дронів.
Він поінформував, що також зафіксовано 57 обстрілів населених пунктів — найбільшу кількість за останній час.
Сім (обстрілів — ред.) по Нікополю із застосуванням артилерії, FPV-дронів, дронів на скид. Лише по Херсону — 10 обстрілів, п'ять — артилерія, а такий населений пункт як Вищетарасівка на Запоріжжі — взагалі 19 обстрілів. Ворог збільшив активність на південному напрямку, зокрема вчора по Запоріжжю він завдав удару коригованими авіаційними бомбами — влучив по автовокзалу і по клініці медуніверситету, два десятки осіб постраждали внаслідок цього удару. Є жертви серед мирного населення і в Херсоні, і в Нікополі, і у Вищетарасівці.
Він підкреслив, що росіяни розпочали активнішу бойову діяльність на півдні й сьогодні зранку завдали авіаційних ударів, застосовуючи некеровані авіаційні ракети.
