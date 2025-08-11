Росія у кілька разів посилила повітряні атаки півдня України

На півдні України за останні декілька днів зафіксовано рекордну кількість ударів російськими дронами-камікадзе, артилерією та авіацією.

Росія масштабує обстріли півдня України

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За минулу добу зафіксовано "рекордну" кількість застосувань дронів-камікадзе — 715 ударів. На Херсоні — 365 і на Запоріжжі — 342. Крім того, зафіксовано найбільшу за останній час кількість артилерійських обстрілів — 263 із застосуванням 1 250 боєприпасів. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, російські окупанти на 30% збільшили кількість застосувань FPV-дронів і на 24% збільшили кількість застосувань некерованих авіаційних ракет. Також за три останні доби противник значно збільшив кількість FPV-дронів.

Наприклад, учора було 670 ( FPV-дронів — ред.), за цю добу — вже 715, а до того ми нараховували приблизно 370-400. Поширити

Він поінформував, що також зафіксовано 57 обстрілів населених пунктів — найбільшу кількість за останній час.

Сім (обстрілів — ред.) по Нікополю із застосуванням артилерії, FPV-дронів, дронів на скид. Лише по Херсону — 10 обстрілів, п'ять — артилерія, а такий населений пункт як Вищетарасівка на Запоріжжі — взагалі 19 обстрілів. Ворог збільшив активність на південному напрямку, зокрема вчора по Запоріжжю він завдав удару коригованими авіаційними бомбами — влучив по автовокзалу і по клініці медуніверситету, два десятки осіб постраждали внаслідок цього удару. Є жертви серед мирного населення і в Херсоні, і в Нікополі, і у Вищетарасівці.

Він підкреслив, що росіяни розпочали активнішу бойову діяльність на півдні й сьогодні зранку завдали авіаційних ударів, застосовуючи некеровані авіаційні ракети.