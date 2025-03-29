Зеленський закликав партнерів серйозно відреагувати на масштабні російські обстріли України

Неможливо ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі — Зеленський

Про це президент казав у вечірньому зверненні.

За минулу ніч було 172 ударних дрони, більше сотні — це "Шахеди". Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників, ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що ці російські удари б'ють не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою ми намагаємося завершити цю війну. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни. Володимир Зеленський Президент України

Президент зауважив, що неможливо ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі.

Ми очікуємо серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна, і передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру, і тільки примус спрацює. Поширити

Зеленський впевнений, що надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню, без адекватної відповіді з Росії.

Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск.

Зеленський подякував партнерам, які просувають нові санкційні рішення щодо РФ.

Він також повідомив, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про ситуацію на фронті, а також у тих районах, де українські сили діють на території Росії.