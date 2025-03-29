Зеленський закликав партнерів серйозно відреагувати на масштабні російські обстріли України

Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни.
Головні тези:
- Російські обстріли в Україні потрібно терміново припинити, оскільки вони загрожують міжнародній стабільності та дипломатичним угодам.
- Президент Зеленський наголошує на необхідності серйозної реакції партнерів на неперервні удари та обстріли, які несе Росія.
- Україна розраховує на підтримку Америки, Європи та всього світу у примусові до Росії щодо миру на власній території.
Неможливо ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі — Зеленський
Про це президент казав у вечірньому зверненні.
Президент зауважив, що неможливо ігнорувати сотні "Шахедів" щоночі.
Зеленський впевнений, що надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню, без адекватної відповіді з Росії.
Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск.
Зеленський подякував партнерам, які просувають нові санкційні рішення щодо РФ.
Він також повідомив, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про ситуацію на фронті, а також у тих районах, де українські сили діють на території Росії.
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