Зеленский призвал партнеров серьезно отреагировать на масштабные российские обстрелы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал партнеров серьезно отреагировать на масштабные российские обстрелы Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, подрывающие международные усилия по завершению войны.

Главные тезисы

  • Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы в Украине.
  • Российские обстрелы угрожают международной стабильности и дипломатическим усилиям по завершению войны.
  • Украина ожидает поддержку от Америки, Европы и мирового сообщества в принуждении России к миру.

Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь — Зеленский

Об этом президент говорил в вечернем обращении.

За минувшую ночь было 172 ударных дрона, более сотни — это "Шахеды". Фактически ежесуточно сейчас столь масштабные удары беспилотников, еще ракетные угрозы, баллистика. Партнерам должно быть ясно, что эти российские удары бьют не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям, по дипломатии, которой мы пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь.

Мы ожидаем серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна, и прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру, и только принуждение сработает.

Зеленский уверен, что слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня, без адекватного ответа из России.

Это о многом говорит. Уже могло быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения по РФ.

Он также сообщил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте, а также в районах, где украинские силы действуют на территории России.

Мы сохраняем активность, не дающую оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за устойчивость всех наших подразделений — всех, от Курщины до южных направлений.

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