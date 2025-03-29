Зеленский призвал партнеров серьезно отреагировать на масштабные российские обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, подрывающие международные усилия по завершению войны.
Главные тезисы
- Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы в Украине.
- Российские обстрелы угрожают международной стабильности и дипломатическим усилиям по завершению войны.
- Украина ожидает поддержку от Америки, Европы и мирового сообщества в принуждении России к миру.
Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь — Зеленский
Об этом президент говорил в вечернем обращении.
Президент отметил, что невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь.
Зеленский уверен, что слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня, без адекватного ответа из России.
Это о многом говорит. Уже могло быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление.
Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения по РФ.
Он также сообщил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте, а также в районах, где украинские силы действуют на территории России.
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