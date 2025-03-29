Зеленский призвал партнеров серьезно отреагировать на масштабные российские обстрелы Украины

Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь — Зеленский

Об этом президент говорил в вечернем обращении.

За минувшую ночь было 172 ударных дрона, более сотни — это "Шахеды". Фактически ежесуточно сейчас столь масштабные удары беспилотников, еще ракетные угрозы, баллистика. Партнерам должно быть ясно, что эти российские удары бьют не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям, по дипломатии, которой мы пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь.

Мы ожидаем серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна, и прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру, и только принуждение сработает. Поделиться

Зеленский уверен, что слишком долго на столе предложение Америки о безусловном прекращении огня, без адекватного ответа из России.

Это о многом говорит. Уже могло быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения по РФ.

Он также сообщил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте, а также в районах, где украинские силы действуют на территории России.