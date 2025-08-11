Россия в несколько раз усилила воздушные атаки юга Украины

На юге Украины за последние несколько дней зафиксировано рекордное количество ударов российскими дронами-камикадзе, артиллерией и авиацией.
Главные тезисы
- Рекордное количество ударов российскими дронами-камикадзе и артиллерией зафиксировано на юге Украины за последние дни.
- Увеличение применения FPV-дронов и неуправляемых авиационных ракет российскими оккупантами на 30% и 24% соответственно.
- Наблюдается увеличение артиллерийских обстрелов и атак на жилые районы, что привело к пострадавшим среди мирного населения.
Россия масштабирует обстрелы юга Украины
Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.
По его словам, российские оккупанты на 30% увеличили количество применений FPV-дронов и на 24% увеличили количество применений неуправляемых авиационных ракет. Также за трое последних суток противник значительно увеличил количество FPV-дронов.
Он проинформировал, что также зафиксировано 57 обстрелов населенных пунктов — наибольшее количество за последнее время.
Семь (обстрелов — ред.) по Никополю с применением артиллерии, FPV-дронов, дронов на сброс. Только по Херсону — 10 обстрелов, пять — артиллерия, а такой населенный пункт как Высшетарасовка в Запорожье — вообще 19 обстрелов. Враг увеличил активность на южном направлении, в частности вчера по Запорожью он нанес удар корректируемыми авиационными бомбами — попал по автовокзалу и по клинике медуниверситета, два десятка человек пострадали в результате этого удара. Есть жертвы среди мирного населения и в Херсоне, и в Никополе, и в Высшетарасовке.
Он подчеркнул, что россияне начали более активную боевую деятельность на юге и сегодня утром нанесли авиационные удары, применяя неуправляемые авиационные ракеты.
