Росія у вересні зазнала рекордних втрат на війні проти України — розвідка Британії

Британська розвідка у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.
Головні тези:
- За даними британської розвідки, у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних середньодобових втрат в Україні, перевищивши попередній показник у травні того ж року.
- Загальні втрати РФ від початку війни оцінюються в понад 648 тисяч осіб, а збільшення втрат пояснюється розширенням зони бойових дій та посиленням інтенсивності боїв на фронті.
- Генштаб України повідомляє про знищення значної кількості російського військового обладнання за добу, що свідчить про успішні бойові дії та відповідний рівень підготовки ЗСУ.
- Продовження тактики масованих атак російських військ узимку дає підстави очікувати подальше зростання втрат з боку окупантів на шахтарському фронті.
- Ситуація свідчить, що в Україні триває активний бойовий опір проти російської агресії, що спричинює великі втрати для ворога та важливі перемоги для української армії.
РФ у вересні зазнала максимальних середньодобових втрат
Як зазначає розвідка, у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних втрат в Україні, коли середньодобові втрати, включно із загиблими та пораненими, досягли 1 271 людини на день.
Це перевищило попередній максимум у травні 2024 року, коли втрати складали 1 262 людини на день, повідомляє британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 7, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JlOer1ae9E
Загальні втрати Росії з початку війни оцінюються в понад 648 тисяч осіб. Британська розвідка пов'язує збільшення втрат із розширенням зони бойових дій, зокрема в Харківській і Курській областях, та посиленням інтенсивності боїв на фронті.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 160 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 933 (+14) од,
бойових броньованих машин — 17 710 (+31) од,
артилерійських систем — 19 156 (+64) од,
РСЗВ — 1 223 (+7) од,
засобів ППО — 972 (+2) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 643 (+65) од,
крилатих ракет — 2 615 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 102 (+96) од,
спеціальної техніки — 3 364 (+1) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-