Росія у вересні зазнала рекордних втрат на війні проти України — розвідка Британії

Британська розвідка у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

РФ у вересні зазнала максимальних середньодобових втрат

Як зазначає розвідка, у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних втрат в Україні, коли середньодобові втрати, включно із загиблими та пораненими, досягли 1 271 людини на день.

Це перевищило попередній максимум у травні 2024 року, коли втрати складали 1 262 людини на день, повідомляє британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 October 2024.



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Загальні втрати Росії з початку війни оцінюються в понад 648 тисяч осіб. Британська розвідка пов'язує збільшення втрат із розширенням зони бойових дій, зокрема в Харківській і Курській областях, та посиленням інтенсивності боїв на фронті.

Навіть узимку, коли бойові дії зазвичай ускладнюються погодними умовами, втрати російських військ, за оцінками, залишатимуться на рівні близько 1 тисячі осіб на день через продовження тактики масованих атак замість маневрової війни. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 160 російських загарбників, а з техніки знищено: