Росія у вересні зазнала рекордних втрат на війні проти України — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія у вересні зазнала рекордних втрат на війні проти України — розвідка Британії

Міноборони Британії
Росія у вересні зазнала рекордних втрат на війні проти України — розвідка Британії
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Британська розвідка у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

Головні тези:

  • За даними британської розвідки, у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних середньодобових втрат в Україні, перевищивши попередній показник у травні того ж року.
  • Загальні втрати РФ від початку війни оцінюються в понад 648 тисяч осіб, а збільшення втрат пояснюється розширенням зони бойових дій та посиленням інтенсивності боїв на фронті.
  • Генштаб України повідомляє про знищення значної кількості російського військового обладнання за добу, що свідчить про успішні бойові дії та відповідний рівень підготовки ЗСУ.
  • Продовження тактики масованих атак російських військ узимку дає підстави очікувати подальше зростання втрат з боку окупантів на шахтарському фронті.
  • Ситуація свідчить, що в Україні триває активний бойовий опір проти російської агресії, що спричинює великі втрати для ворога та важливі перемоги для української армії.

РФ у вересні зазнала максимальних середньодобових втрат

Як зазначає розвідка, у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних втрат в Україні, коли середньодобові втрати, включно із загиблими та пораненими, досягли 1 271 людини на день.

Це перевищило попередній максимум у травні 2024 року, коли втрати складали 1 262 людини на день, повідомляє британська розвідка.

Загальні втрати Росії з початку війни оцінюються в понад 648 тисяч осіб. Британська розвідка пов'язує збільшення втрат із розширенням зони бойових дій, зокрема в Харківській і Курській областях, та посиленням інтенсивності боїв на фронті.

Навіть узимку, коли бойові дії зазвичай ускладнюються погодними умовами, втрати російських військ, за оцінками, залишатимуться на рівні близько 1 тисячі осіб на день через продовження тактики масованих атак замість маневрової війни.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 160 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 933 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 17 710 (+31) од,

  • артилерійських систем — 19 156 (+64) од,

  • РСЗВ — 1 223 (+7) од,

  • засобів ППО — 972 (+2) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 643 (+65) од,

  • крилатих ракет — 2 615 (+2) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 102 (+96) од,

  • спеціальної техніки — 3 364 (+1) од.

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