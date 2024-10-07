Россия в сентябре понесла рекордные потери на войне против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Россия в сентябре понесла рекордные потери на войне против Украины — разведка Британии

Минобороны Британии
Россия в сентябре понесла рекордные потери на войне против Украины — разведка Британии
Read in English
Читати українською

Британская разведка в сентябре 2024 зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.

Главные тезисы

  • Россия в сентябре 2024 года понесла максимальные среднесуточные потери в Украине с числом 1 271 человек в день, согласно данным британской разведки.
  • Британская разведка связывает увеличение потерь с расширением зоны боевых действий и усилением интенсивности боев на фронте в регионах Харьковской и Курской областей.
  • По оценкам аналитиков, потери российских войск останутся высокими даже зимой из-за применения тактики массированных атак вместо маневровой войны.
  • Силы обороны Украины сообщают об уничтожении значительного количества военной техники российских захватчиков за сутки в сентябре 2024 года.
  • Общие потери России с начала войны оцениваются на более чем 648 тысяч человек, что свидетельствует о серьезной динамике конфликта.

РФ в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери

Как отмечает разведка, в сентябре 2024 года Россия понесла рекордные потери в Украине, когда среднесуточные потери, включая погибших и раненых, достигли 1 271 человека в день.

Это превысило предыдущий максимум в мае 2024 года, когда потери составляли 1262 человека в день, сообщает британская разведка.

Общие потери России с начала войны оцениваются более чем в 648 тысяч человек. Британская разведка связывает увеличение потерь с расширением зоны боевых действий, в частности, в Харьковской и Курской областях, и усилением интенсивности боев на фронте.

Даже зимой, когда боевые действия обычно усложняются погодными условиями, потери российских войск, по оценкам, будут оставаться на уровне около 1 тысячи человек в день из-за продолжения тактики массированных атак вместо маневровой войны.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 933 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 710 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 19 156 (+64) ед,

  • РСЗО — 1 223 (+7) ед,

  • средств ПВО — 972 (+2) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 643 (+65) ед,

  • крылатых ракет — 2 615 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 102 (+96) ед,

  • специальной техники — 3 364 (+1) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ снова несет масштабные потери на фронте ― фото и видео
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на ракетные арсеналы
Минобороны Британии
РФ понесла наибольшие потери снарядов из-за атак Украины на ракетные арсеналы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус 1250 солдат и 55 артисистем. Генштаб озвучил потери армии РФ
Генштаб ВСУ
Минус 1250 солдат и 55 артисистем. Генштаб озвучил потери армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?