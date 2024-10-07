Россия в сентябре понесла рекордные потери на войне против Украины — разведка Британии

Британская разведка в сентябре 2024 зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.

РФ в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери

Как отмечает разведка, в сентябре 2024 года Россия понесла рекордные потери в Украине, когда среднесуточные потери, включая погибших и раненых, достигли 1 271 человека в день.

Это превысило предыдущий максимум в мае 2024 года, когда потери составляли 1262 человека в день, сообщает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 October 2024.



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Общие потери России с начала войны оцениваются более чем в 648 тысяч человек. Британская разведка связывает увеличение потерь с расширением зоны боевых действий, в частности, в Харьковской и Курской областях, и усилением интенсивности боев на фронте.

Даже зимой, когда боевые действия обычно усложняются погодными условиями, потери российских войск, по оценкам, будут оставаться на уровне около 1 тысячи человек в день из-за продолжения тактики массированных атак вместо маневровой войны. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено: