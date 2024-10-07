Россия в сентябре понесла рекордные потери на войне против Украины — разведка Британии

Британская разведка в сентябре 2024 зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.
Главные тезисы
- Россия в сентябре 2024 года понесла максимальные среднесуточные потери в Украине с числом 1 271 человек в день, согласно данным британской разведки.
- Британская разведка связывает увеличение потерь с расширением зоны боевых действий и усилением интенсивности боев на фронте в регионах Харьковской и Курской областей.
- По оценкам аналитиков, потери российских войск останутся высокими даже зимой из-за применения тактики массированных атак вместо маневровой войны.
- Силы обороны Украины сообщают об уничтожении значительного количества военной техники российских захватчиков за сутки в сентябре 2024 года.
- Общие потери России с начала войны оцениваются на более чем 648 тысяч человек, что свидетельствует о серьезной динамике конфликта.
РФ в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери
Как отмечает разведка, в сентябре 2024 года Россия понесла рекордные потери в Украине, когда среднесуточные потери, включая погибших и раненых, достигли 1 271 человека в день.
Это превысило предыдущий максимум в мае 2024 года, когда потери составляли 1262 человека в день, сообщает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 7, 2024
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Общие потери России с начала войны оцениваются более чем в 648 тысяч человек. Британская разведка связывает увеличение потерь с расширением зоны боевых действий, в частности, в Харьковской и Курской областях, и усилением интенсивности боев на фронте.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 933 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 17 710 (+31) ед,
артиллерийских систем — 19 156 (+64) ед,
РСЗО — 1 223 (+7) ед,
средств ПВО — 972 (+2) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 643 (+65) ед,
крылатых ракет — 2 615 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 102 (+96) ед,
специальной техники — 3 364 (+1) ед.
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