Росія ударила дронами по Балаклії — постраждали троє людей
На Харківщині російські війська уранці 23 травня атакували Балаклію ударними безпілотниками, постраждали троє цивільних.

Головні тези:

  • Російські війська атакували місто Балаклія на Харківщині дронами, що призвело до пошкодження транспортних засобів та поранення трьох цивільних.
  • Ударні безпілотники російських військ влаштували обстріл міста, внаслідок чого нанесено шкоду спорткомплексу та житловому будинку.

РФ атакувала Балаклію на Харківщині: є постраждалі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

23 травня близько 11.35 збройні сили РФ вдарили по м. Балаклія Ізюмського району. Попередньо ворог застосував два реактивні БПЛА типу "Герань".

Згідно з повідомленням, одне із влучань зафіксували поблизу спорткомплексу, інше — біля багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби та скління навколишніх будівель.

Зазначається, що троє людей звернулися по медичну допомогу.

На Харківщині за минулу добу через російські обстріли загинули троє цивільних, ще п’ятеро постраждали.

