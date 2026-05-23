Росія ударила дронами по Балаклії — постраждали троє людей

РФ атакувала Балаклію на Харківщині: є постраждалі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

23 травня близько 11.35 збройні сили РФ вдарили по м. Балаклія Ізюмського району. Попередньо ворог застосував два реактивні БПЛА типу "Герань".

Згідно з повідомленням, одне із влучань зафіксували поблизу спорткомплексу, інше — біля багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби та скління навколишніх будівель.

Зазначається, що троє людей звернулися по медичну допомогу.

