Россия ударила дронами по Балаклее — пострадали три человека

В Харьковской области российские войска утром 23 мая атаковали Балаклею ударными беспилотниками, пострадали трое гражданских.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали город Балаклея ударными беспилотниками, ранены три человека.
- Ударные дроны повредили транспортные средства и жилой дом, нанеся ущерб инфраструктуре города.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
23 мая около 11.35 вооруженные силы РФ ударили по г. Балаклея Изюмского района. Предварительно враг применил два реактивных БПЛА типа "Герань".
Согласно сообщению, одно из попаданий зафиксировали вблизи спорткомплекса, другое — возле многоквартирного жилого дома. В результате атаки повреждены транспортные средства и остекление окрестных зданий.
В Харьковской области за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро пострадали.
