Россия ударила дронами по Балаклее — пострадали три человека

РФ атаковала Балаклею на Харьковщине: есть пострадавшие

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

23 мая около 11.35 вооруженные силы РФ ударили по г. Балаклея Изюмского района. Предварительно враг применил два реактивных БПЛА типа "Герань".

Согласно сообщению, одно из попаданий зафиксировали вблизи спорткомплекса, другое — возле многоквартирного жилого дома. В результате атаки повреждены транспортные средства и остекление окрестных зданий.

Отмечается, что три человека обратились за медицинской помощью.

В Харьковской области за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро пострадали.