Росія ударила по АЗС у Сумах — поранені четверо людей

Росія била дронами по АЗС у Сумах: є поранені

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо, у них неважкі ушкодження. Поширити

Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу без госпіталізації.

Як наголосив Григоров, росіяни не припиняють спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області уже рік, системно б’ють по об’єктах паливної інфраструктури, аби ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. За червень зафіксовані 13 атак по АЗС Сумщини.

Ситуація на контролі. Ми на зв’язку з керівництвом АЗС у регіоні та профільними службами. У разі ускладнення ситуації маємо напрацьовані рішення, необхідні для забезпечення потреб громад. Водночас бачимо, що паливна інфраструктура залишається серед цілей ворога, — заявив очільник ОВА і закликав усіх бути уважними, під час повітряної тривоги та загроз ударів не перебувати поруч із АЗС, критичною чи промисловою інфраструктурою, переходити в укриття або інші безпечніші місця.

Раніше було відомо, що в Сумах внаслідок російських атак вранці 25 червня постраждали двоє людей. 66-річний чоловік травмований через влучання у приватному секторі на околиці Сум.