Россия ударила по АЗС в Сумах — ранены четыре человека
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по АЗС в Сумах — ранены четыре человека

Сумская ОВА
Сумы
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Четверо человек пострадали в результате атаки российского беспилотника по автозаправочной станции в Сумах 25 июня.

Главные тезисы

  • Российские беспилотники атакуют АЗС в Сумах, что приводит к ранениям четырех человек и повреждению инфраструктуры.
  • Ситуация в Сумской области осложняется систематическими атаками российских дронов по объектам топливной инфраструктуры.

Россия била дронами по АЗС в Сумах: есть раненые

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По его словам, госпитализированы двое работников АЗС. Предварительно у них нетяжелые повреждения.

Также пострадали супруги, которые находились рядом с местом удара. Им была оказана помощь без госпитализации.

Как подчеркнул Григоров, россияне не прекращают попыток целенаправленно уничтожать АЗС на территории области уже год, системно избивают по объектам топливной инфраструктуры, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючего. За июнь зафиксировано 13 атак по АЗС Сумщины.

Ситуация в контроле. Мы в связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае усложнения ситуации есть наработанные решения, необходимые для обеспечения потребностей общин. В то же время, видим, что топливная инфраструктура остается среди целей врага, — заявил глава ОВА и призвал всех быть внимательными, во время воздушной тревоги и угроз ударов не находиться рядом с АЗС, критической или промышленной инфраструктурой, переходить в укрытие или другие безопасные места.

Ранее было известно, что в Сумах в результате российских атак утром 25 июня пострадали два человека. 66-летний мужчина травмирован из-за попадания в частном секторе на окраине Сум.

Огонь от удара российского БПЛА "Герань" нанес повреждения инфраструктуре АЗС в Заречном районе города. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.

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