Россия ударила по АЗС в Сумах — ранены четыре человека

Четверо человек пострадали в результате атаки российского беспилотника по автозаправочной станции в Сумах 25 июня.

Россия била дронами по АЗС в Сумах: есть раненые

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По его словам, госпитализированы двое работников АЗС. Предварительно у них нетяжелые повреждения. Поделиться

Также пострадали супруги, которые находились рядом с местом удара. Им была оказана помощь без госпитализации.

Как подчеркнул Григоров, россияне не прекращают попыток целенаправленно уничтожать АЗС на территории области уже год, системно избивают по объектам топливной инфраструктуры, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючего. За июнь зафиксировано 13 атак по АЗС Сумщины.

Ситуация в контроле. Мы в связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае усложнения ситуации есть наработанные решения, необходимые для обеспечения потребностей общин. В то же время, видим, что топливная инфраструктура остается среди целей врага, — заявил глава ОВА и призвал всех быть внимательными, во время воздушной тревоги и угроз ударов не находиться рядом с АЗС, критической или промышленной инфраструктурой, переходить в укрытие или другие безопасные места.

Ранее было известно, что в Сумах в результате российских атак утром 25 июня пострадали два человека. 66-летний мужчина травмирован из-за попадания в частном секторе на окраине Сум.