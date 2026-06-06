Росія ударила по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби України — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби України — є постраждалі

Олексій Кулеба
катер
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Росія атакувала два цивільні катери Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору, є постраждалі.

Головні тези:

  • Росія здійснила атаку на цивільні катери Морської пошуково-рятувальної служби України.
  • В результаті нападу є постраждалі, триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ.

Росія атакувала 2 цивільних катера України

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України

За словами Кулеби, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі.

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