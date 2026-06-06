Росія ударила по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби України — є постраждалі

Росія атакувала два цивільні катери Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору, є постраждалі.

Росія атакувала 2 цивільних катера України

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ. Олексій Кулеба Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України

За словами Кулеби, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.