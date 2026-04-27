Росія завдала ударів по іноземному кораблю у морському коридорі України

Російські війська вночі атакували судно RAMCO під прапором Науру, що йшло у морському коридорі України.

Росія атакувала іноземне судно у зерновому коридорі

У ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торговельне судно RAMCO під прапором Науру. Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем. Попередньо, постраждалих немає.