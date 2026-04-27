Россия нанесла удары по иностранному кораблю в морском коридоре Украины

Российские войска ночью атаковали судно RAMCO под флагом Науру, шедшее в морском коридоре Украины.
Главные тезисы
- Россия ночью била по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора.
- Судно под флагом Науру получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем.
Россия атаковала иностранное судно в зерновом коридоре
В ночь на 27 апреля враг в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу Украинского морского коридора.
Отмечается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, оперативно ликвидированные соответствующими службами.
Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO под флагом Науру. Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем. Предварительно пострадавших нет.
