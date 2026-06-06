Россия ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины — есть пострадавшие

Россия атаковала два гражданских катера Морской поисково-спасательной службы, выполнявших гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора, пострадали.
Главные тезисы
- Российская атака на гражданские катера Морской поисково-спасательной службы Украины привела к пострадавшим и эвакуации катерами Военно-Морских Сил ВСУ.
- Малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту по международному праву, что делает атаку России нарушением норм и конвенций.
Россия атаковала 2 гражданских катера Украины
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.
Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-