Россия ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины — есть пострадавшие

Россия атаковала два гражданских катера Морской поисково-спасательной службы, выполнявших гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора, пострадали.

Россия атаковала 2 гражданских катера Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. К сожалению, есть пострадавшие. Идет эвакуация катерами Военно-Морских Сил ВСУ. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины

По словам Кулебы, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.