Россия ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по двум катерам Морской поисково-спасательной службы Украины — есть пострадавшие

Алексей Кулеба
катер
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Россия атаковала два гражданских катера Морской поисково-спасательной службы, выполнявших гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора, пострадали.

Главные тезисы

  • Российская атака на гражданские катера Морской поисково-спасательной службы Украины привела к пострадавшим и эвакуации катерами Военно-Морских Сил ВСУ.
  • Малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту по международному праву, что делает атаку России нарушением норм и конвенций.

Россия атаковала 2 гражданских катера Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. К сожалению, есть пострадавшие. Идет эвакуация катерами Военно-Морских Сил ВСУ.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины

По словам Кулебы, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.

Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.

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