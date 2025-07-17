Росія ударила по Україні 64 дронами — скільки збила ППО

Росіяни у ніч на 17 липня атакували територію України 64 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- У ніч на 17 липня Росія атакувала Україну 64 ударними дронами та дронами-імітаторами різних типів.
- Протиповітряна оборона України збила 36 ворожих дронів та втратила 5 дронів-імітаторів.
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи допомагали відбити російську атаку.
Росія атакувала Україну 64 дронами
Зазначається, що удари завдавалися з трьох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Основний напрямок атаки прийшовся на Дніпропетровську область.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни.
Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.
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