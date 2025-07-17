Росія ударила по Україні 64 дронами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила по Україні 64 дронами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Росіяни у ніч на 17 липня атакували територію України 64 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • У ніч на 17 липня Росія атакувала Україну 64 ударними дронами та дронами-імітаторами різних типів.
  • Протиповітряна оборона України збила 36 ворожих дронів та втратила 5 дронів-імітаторів.
  • Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи допомагали відбити російську атаку.

Росія атакувала Україну 64 дронами

Зазначається, що удари завдавалися з трьох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Основний напрямок атаки прийшовся на Дніпропетровську область.

У Повітряних силах додають, що ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Робота ППО

Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

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