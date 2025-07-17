Россия ударила по Украине 64 дронами — сколько сбила ПВО

Россияне в ночь на 17 июля атаковали территорию Украины 64 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.

Россия атаковала Украину 64 дронами

Отмечается, что удары наносились по трем направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ. Основное направление атаки пришлось на Днепропетровскую область.

В воздушных силах добавляют, что вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Работа ПВО

Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.