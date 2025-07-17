Россия ударила по Украине 64 дронами — сколько сбила ПВО

Россияне в ночь на 17 июля атаковали территорию Украины 64 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- В результате российской атаки на Украину 64 дронами противовоздушная оборона смогла сбить 36 вражеских дронов и потеряла 5 дронов-имитаторов.
- Российская атака произошла по трем направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, с основным направлением на Днепропетровскую область.
- Украинские силы обороны использовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы для отражения атаки.
Россия атаковала Украину 64 дронами
Отмечается, что удары наносились по трем направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ. Основное направление атаки пришлось на Днепропетровскую область.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны.
Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.
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