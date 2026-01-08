Росія ударила ракетами по багатоповерхівках Кривого Рогу — є постраждалі

Росіяни обстріляли балістикою Кривий Ріг удень 8 січня. У місті спостерігалися перебої з електропостачанням на тлі ракетних ударів. Є постраждалі.

Росія ударила по Кривому Рогу балістикою

Тривогу у Кривому Розі оголосили о 16:56. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Ціль на Кривий Ріг! – писали військові. Поширити

О 17:01 голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто перебуває під атакою ворожої балістики.

Кривий Ріг. Балістична ракетна атака. Бережіть себе, можливі ще виходи.

За даними видання "СВОЇ. Кривий Ріг" вибухи у місті чули о: 3 – о 16:59, один – о 17:06, 17:18 та 17:32. До загрози балістики також додалася й загроза ворожих дронів. Про це також попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Також у місті спостерігалися проблеми зі світлом на тлі атаки. Повідомлялося, що тролейбуси у Кривому Розі поки не їздять. Поширити

О 17:45 Олександр Вілкул повідомив, що окупанти вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки у Кривому Розі.

Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо.

Місцеві пабліки повідомили, що люди допомагають евакуювати маломобільних з багатоповерхівок. Кількість постраждалих поки невідома.