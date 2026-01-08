Россия ударила ракетами по многоэтажкам Кривого Рога — есть пострадавшие
Россия ударила ракетами по многоэтажкам Кривого Рога — есть пострадавшие

ракета
Read in English
Читати українською
Источник:  Александр Вилкул

Россияне обстреляли баллистикой Кривой Рог 8 января. В городе наблюдались перебои с электроснабжением на фоне ракетных ударов. Есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российские силы нанесли ракетную атаку по многоэтажкам в Кривом Роге, что привело к пострадавшим и проблемам с электроснабжением.
  • В городе прозвучали серии взрывов, также была обнаружена угроза от вражеских дронов, добавившая напряженности в ситуации.
  • После атаки в Кривом Роге возникли проблемы со светом, что повлекло недоступность троллейбусов и вызвало затруднения в городском сообщении.

Россия ударила по Кривому Рогу баллистику

Тревогу в Кривом Роге объявили в 16:56. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Цель на Кривой Рог! — писали военные.

В 17:01 глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находится под атакой вражеской баллистики.

Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы.

По данным издания "СВОИ. Кривой Рог" взрывы в городе слышали в: 3 — в 16:59, один — в 17:06, 17:18 и 17:32. К угрозе баллистики также добавилась и угроза вражеских дронов. Об этом также предупреждали воздушные силы ВСУ.

Также в городе наблюдались проблемы со светом на фоне атаки. Сообщалось, что троллейбусы в Кривом Роге пока не ездят.

В 17:45 Александр Вилкул сообщил, что оккупанты ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома в Кривом Роге.

Предоставляется помощь пострадавшим. Все понимаем, все трудимся.

Местные паблики сообщили, что люди помогают эвакуировать маломобильных с многоэтажек. Количество пострадавших пока неизвестно.

