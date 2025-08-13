Росія вбила майже 300 цивільних українців у липні — звіт ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у липні зафіксувала щонайменше 1674 жертви серед цивільних осіб в Україні, що є найбільшою кількістю з травня 2022 року.

Кривавий антирекорд: у липні РФ вбила майже 300 цивільних українців

Про це йдеться у пресрелізі Організації.

У липні 2025 року було зафіксовано щонайменше 1674 жертви серед цивільних осіб (286 загиблих та 1388 поранених), встановивши новий місячний рекорд з травня 2022 року. Порівняно з липнем 2024 року, у липні 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних осіб зросла на 22,5%.

Зазначається, що найбільший приріст жертв був спричинений застосуванням авіабомб, скинутих російськими військами, що призвело до 276 жертв (67 загиблих та 209 поранених) у липні 2025 року у порівнянні зі 114 жертвами (34 загиблих та 80 поранених) у червні 2025 року.

Попри зменшення кількості жертв від ударів ракетами дальнього радіуса дії та баражуючими боєприпасами приблизно на 20% у липні порівняно з червнем, ці атаки залишалися серйозною загрозою для цивільних. Вони спричиняли майже 40% усіх жертв серед цивільних осіб, зокрема в таких великих містах, як Київ, Дніпро та Харків. Поширити

Крім того, 24% від загальної кількості жертв (64 загиблих та 337 поранених) спричинили безпілотники ближнього радіуса дії.