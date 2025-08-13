Росія вбила майже 300 цивільних українців у липні — звіт ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у липні зафіксувала щонайменше 1674 жертви серед цивільних осіб в Україні, що є найбільшою кількістю з травня 2022 року.
Головні тези:
- У липні 2025 року Росія вбила майже 300 цивільних українців, що стало найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб з травня 2022 року.
- Застосування авіабомб російськими військами спричинило найбільший приріст жертв у липні 2025 року, порівняно з попередніми місяцями.
- Удари ракетами та безпілотниками залишалися серйозною загрозою для цивільних, спричиняючи майже 60% усіх жертв серед цивільних осіб у липні.
Кривавий антирекорд: у липні РФ вбила майже 300 цивільних українців
Про це йдеться у пресрелізі Організації.
У липні 2025 року було зафіксовано щонайменше 1674 жертви серед цивільних осіб (286 загиблих та 1388 поранених), встановивши новий місячний рекорд з травня 2022 року. Порівняно з липнем 2024 року, у липні 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних осіб зросла на 22,5%.
Зазначається, що найбільший приріст жертв був спричинений застосуванням авіабомб, скинутих російськими військами, що призвело до 276 жертв (67 загиблих та 209 поранених) у липні 2025 року у порівнянні зі 114 жертвами (34 загиблих та 80 поранених) у червні 2025 року.
Крім того, 24% від загальної кількості жертв (64 загиблих та 337 поранених) спричинили безпілотники ближнього радіуса дії.
