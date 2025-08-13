Россия убила почти 300 гражданских украинцев в июле — отчет ООН
Россия убила почти 300 гражданских украинцев в июле — отчет ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в июле зафиксировала не менее 1674 жертв среди гражданских лиц в Украине, что является наибольшим количеством с мая 2022 года.

Главные тезисы

  • В июле 2025 года Россия убила около 300 гражданских украинцев, что стало наибольшим количеством жертв среди гражданских лиц с мая 2022 года.
  • Применение авиабомб российскими войсками привело к наибольшему приросту жертв в июле 2025 года по сравнению с предыдущими месяцами.
  • Удары ракетами и беспилотниками составили почти 60% всех жертв среди гражданских лиц в июле, оставаясь серьезной угрозой для населения.

Кровавый антирекорд: в июле РФ убила почти 300 гражданских украинцев

Об этом говорится в пресс-релизе Организации.

В июле 2025 года было зафиксировано не менее 1674 жертв среди гражданских лиц (286 погибших и 1388 раненых), установив новый месячный рекорд с мая 2022 года. По сравнению с июлем 2024 г. в июле 2025 г. количество погибших и раненых гражданских лиц возросло на 22,5%.

Наибольший прирост жертв был вызван применением авиабомб, сброшенных российскими войсками, что привело к 276 жертвам (67 погибших и 209 раненым) в июле 2025 года по сравнению со 114 жертвами (34 погибших и 80 раненым) в июне.

Несмотря на уменьшение количества жертв от ударов ракетами дальнего радиуса действия и боражирующими боеприпасами примерно на 20% в июле по сравнению с июнем, эти атаки оставались серьезной угрозой для гражданских. Они приводили к почти 40% всех жертв среди гражданских лиц, в частности в таких крупных городах, как Киев, Днепр и Харьков.

Кроме того, 24% от общего числа жертв (64 погибших и 337 раненых) вызвали беспилотники ближнего радиуса действия.

