Росія вдарила по фармацевтичному університету в Харкові — відео

16 вересня країна-агресорка РФ завдала удару по Слобідському району Харкова. Цього разу ворог влучив у фармацевтичний університет. Згідно з останніми даними, постраждали 4 цивільних.
Головні тези:
- За даними слідства, ворожий удар стався 16 вересня близько 11:00.
- До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС.
Росія продовжує атакувати навчальні заклади України
ДСНС України офіційно підтвердила, що вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі міста
Згідно з останніми даними, постраждали 4 місцевих мешканців.
Місцеві прокурори вже задокументували наслідки атаки ворожого БпЛА по Харкову.
Вони офіційно підтвердили, що постраждали три жінки та один чоловік.
За попередніми даними, війська РФ застосували по місту БпЛА типу «Герань-2».
