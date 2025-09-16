Росія вдарила по фармацевтичному університету в Харкові — відео
Харківська обласна прокуратура
Росія продовжує атакувати навчальні заклади України
16 вересня країна-агресорка РФ завдала удару по Слобідському району Харкова. Цього разу ворог влучив у фармацевтичний університет. Згідно з останніми даними, постраждали 4 цивільних.

Головні тези:

  • За даними слідства, ворожий удар стався 16 вересня близько 11:00.
  • До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС.

ДСНС України офіційно підтвердила, що вранці російські загарбники завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі міста

Згідно з останніми даними, постраждали 4 місцевих мешканців.

Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки, — йдеться в заяві.

Місцеві прокурори вже задокументували наслідки атаки ворожого БпЛА по Харкову.

Вони офіційно підтвердили, що постраждали три жінки та один чоловік.

За попередніми даними, війська РФ застосували по місту БпЛА типу «Герань-2».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України), — йдеться в офіційному повідомленні.

