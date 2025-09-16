Россия ударила по фармацевтическому университету в Харькове — видео
Россия ударила по фармацевтическому университету в Харькове — видео

Харьковская областная прокуратура
Россия продолжает атаковать учебные заведения Украины
16 сентября страна-агрессорка РФ нанесла удар по Слободскому району Харькова. В этот раз враг попал в фармацевтический университет. Согласно последним данным, пострадали 4 гражданских.

Главные тезисы

  • По данным следствия, вражеский удар произошел 16 сентября около 11:00.
  • К ликвидации последствий атаки привлечены подразделения ГСЧС.

Россия продолжает атаковать учебные заведения Украины

ГСЧС Украины официально подтвердила, что утром российские захватчики нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе города

Согласно последним данным, пострадали 4 местных жителя.

В результате попадания повреждена кровля здания заведения, возник пожар на площади 150 кв. м. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС, в том числе психологи и пиротехники, — сказано в заявлении.

Местные прокуроры уже задокументировали последствия атаки вражеского БПЛА по Харькову.

Они официально подтвердили, что пострадали три женщины и один мужчина.

По предварительным данным, войска РФ ударили по городу БпЛА типа "Герань-2".

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины), — сказано в официальном сообщении.

