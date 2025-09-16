Россия ударила по фармацевтическому университету в Харькове — видео

16 сентября страна-агрессорка РФ нанесла удар по Слободскому району Харькова. В этот раз враг попал в фармацевтический университет. Согласно последним данным, пострадали 4 гражданских.
Главные тезисы
- По данным следствия, вражеский удар произошел 16 сентября около 11:00.
- К ликвидации последствий атаки привлечены подразделения ГСЧС.
Россия продолжает атаковать учебные заведения Украины
ГСЧС Украины официально подтвердила, что утром российские захватчики нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Слободском районе города
Согласно последним данным, пострадали 4 местных жителя.
Местные прокуроры уже задокументировали последствия атаки вражеского БПЛА по Харькову.
Они официально подтвердили, что пострадали три женщины и один мужчина.
По предварительным данным, войска РФ ударили по городу БпЛА типа "Герань-2".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-