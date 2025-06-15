Росія вдарила по офісу американської компанії Boeing в Україні

Згідно з даними видання Financial Times, через нові атаки росіян на Київ постраждали будівля, яку використовує компанія Boeing у столиці України. Вона зазнала серйозних ушкоджень ще вночі 10 червня. Удар, ймовірно, був навмисним — саме по американській аерокосмічній компанії.

Boeing стала новою ціллю для Росії

Факт атак росіян на американський офіс підтвердили двоє працівників Boeing, троє українських чиновників та очільник Американської торговельної палати в Україні.

На фотографіях, опублікованих Державною службою з надзвичайних ситуацій України і підтверджених Financial Times, видно значні руйнування будівлі та пожежників, які гасили пожежу всередині. Поширити

З заявою з цього приводу також виступив спікер Boeing.

За його словами, компанія приділяє першочергову увагу безпеці своїх співробітників, тому серед колективу постраждалих немає.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Що важливо розуміти, Boeing — одна з найвідоміших американських компаній, що працює в Україні.

Загалом команда корпорації сконцентрована на інженерній підтримці та технічних послугах.

Окрім того, вона вкрай активно співпрацює з українським авіавиробником Антонов — відомим важкими транспортними літаками, зокрема військового призначення.