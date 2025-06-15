Росія вдарила по офісу американської компанії Boeing в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по офісу американської компанії Boeing в Україні

Boeing стала новою ціллю для Росії
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, через нові атаки росіян на Київ постраждали будівля, яку використовує компанія Boeing у столиці України. Вона зазнала серйозних ушкоджень ще вночі 10 червня. Удар, ймовірно, був навмисним — саме по американській аерокосмічній компанії.

Головні тези:

  • Boeing — відома американська компанія, що активно співпрацює з українським авіавиробником Антонов.
  • США публічно поки жодним чином не відреагували на цю атаку.

Boeing стала новою ціллю для Росії

Факт атак росіян на американський офіс підтвердили двоє працівників Boeing, троє українських чиновників та очільник Американської торговельної палати в Україні.

На фотографіях, опублікованих Державною службою з надзвичайних ситуацій України і підтверджених Financial Times, видно значні руйнування будівлі та пожежників, які гасили пожежу всередині.

З заявою з цього приводу також виступив спікер Boeing.

За його словами, компанія приділяє першочергову увагу безпеці своїх співробітників, тому серед колективу постраждалих немає.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Що важливо розуміти, Boeing — одна з найвідоміших американських компаній, що працює в Україні.

Загалом команда корпорації сконцентрована на інженерній підтримці та технічних послугах.

Окрім того, вона вкрай активно співпрацює з українським авіавиробником Антонов — відомим важкими транспортними літаками, зокрема військового призначення.

Варто також нагадати, що нічний обстріл із неділі на понеділок — 10 червня — був одним із наймасштабніших, адже країна-агресорка РФ застосувала 315 дронів, дві балістичні ракети та п’ять крилатих ракет по Києву, Одесі та інших містах.

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