Россия ударила по офису американской компании Boeing в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по офису американской компании Boeing в Украине

Boeing стала новой целью для России
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Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, из-за новых атак россиян на Киев пострадало здание, которое использует компания Boeing в столице Украины. Оно получило серьезные повреждения еще ночью 10 июня. Удар, вероятно, был преднамеренным — именно по американской аэрокосмической компании.

Главные тезисы

  • Boeing – известная американская компания, которая активно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов.
  • США публично пока никак не отреагировали на эту атаку.

Boeing стала новой целью для России

Факт атак россиян на американский офис подтвердили два работника Boeing, трое украинских чиновников и глава Американской торговой палаты в Украине.

На фотографиях, опубликованных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и подтвержденных Financial Times, видны значительные разрушения здания и пожарные, тушившие пожар внутри.

С заявлением на этот счет также выступил спикер Boeing.

По его словам, компания уделяет первостепенное внимание безопасности своих сотрудников, поэтому среди коллектива пострадавших нет.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Что важно понимать, Boeing — одна из самых известных американских компаний, работающая в Украине.

В целом, команда корпорации сконцентрирована на инженерной поддержке и технических услугах.

Кроме того, она активно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов — известным тяжелыми транспортными самолетами, в частности военного назначения.

Стоит также напомнить, что ночной обстрел с воскресенья на понедельник — 10 июня — был одним из самых масштабных, ведь страна-агрессорка РФ применила 315 дронов, две баллистические ракеты и пять крылатых ракет по Киеву, Одессе и другим городам.

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