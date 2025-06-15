Россия ударила по офису американской компании Boeing в Украине

Согласно данным издания Financial Times, из-за новых атак россиян на Киев пострадало здание, которое использует компания Boeing в столице Украины. Оно получило серьезные повреждения еще ночью 10 июня. Удар, вероятно, был преднамеренным — именно по американской аэрокосмической компании.
Главные тезисы
- Boeing – известная американская компания, которая активно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов.
- США публично пока никак не отреагировали на эту атаку.
Boeing стала новой целью для России
Факт атак россиян на американский офис подтвердили два работника Boeing, трое украинских чиновников и глава Американской торговой палаты в Украине.
С заявлением на этот счет также выступил спикер Boeing.
По его словам, компания уделяет первостепенное внимание безопасности своих сотрудников, поэтому среди коллектива пострадавших нет.
Что важно понимать, Boeing — одна из самых известных американских компаний, работающая в Украине.
В целом, команда корпорации сконцентрирована на инженерной поддержке и технических услугах.
Кроме того, она активно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов — известным тяжелыми транспортными самолетами, в частности военного назначения.
Стоит также напомнить, что ночной обстрел с воскресенья на понедельник — 10 июня — был одним из самых масштабных, ведь страна-агрессорка РФ применила 315 дронов, две баллистические ракеты и пять крылатых ракет по Киеву, Одессе и другим городам.
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