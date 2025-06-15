Россия ударила по офису американской компании Boeing в Украине

Согласно данным издания Financial Times, из-за новых атак россиян на Киев пострадало здание, которое использует компания Boeing в столице Украины. Оно получило серьезные повреждения еще ночью 10 июня. Удар, вероятно, был преднамеренным — именно по американской аэрокосмической компании.

Boeing стала новой целью для России

Факт атак россиян на американский офис подтвердили два работника Boeing, трое украинских чиновников и глава Американской торговой палаты в Украине.

На фотографиях, опубликованных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и подтвержденных Financial Times, видны значительные разрушения здания и пожарные, тушившие пожар внутри. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступил спикер Boeing.

По его словам, компания уделяет первостепенное внимание безопасности своих сотрудников, поэтому среди коллектива пострадавших нет.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Что важно понимать, Boeing — одна из самых известных американских компаний, работающая в Украине.

В целом, команда корпорации сконцентрирована на инженерной поддержке и технических услугах.

Кроме того, она активно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов — известным тяжелыми транспортными самолетами, в частности военного назначения.