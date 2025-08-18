Росія вдруге атакувала шахедами нафтобазу азербайджанської компанії під Одесою

Росіяни вдруге за місяць у ніч проти 18 серпня вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR та знищили її.
Головні тези:
- Росія вдруге атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR під Одесою за місяць.
- Російські удари супроводжувалися серією прямих влучень, що спричинило пожежу та руйнування об'єкта інфраструктури.
- Обсяг зберігання нафтобази становив понад 16 тисяч кубічних метрів, об'єкт був повністю знищений в результаті атаки.
Росія знищила нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR під Одесою
Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
За словами голови Одеської ОДА, постраждалих унаслідок атаки немає.
Як повідомляє MINVAL, атакований енергетичний об'єкт належить компанії SOCAR.
За даними азербайджанського видання, це була серія прямих влучень, після чого виникла пожежа. Пошкоджено всі резервуари, будівлю помпової станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання цієї нафтобази понад 16 тис куб.
Це вже друга атака на нафтобазу азербайджанської компанії в Україні в результаті воєнних дій РФ.
За інформацією директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, нафтобаза повністю знищена.
Раніше вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного палива.
