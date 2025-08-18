Росія вдруге атакувала шахедами нафтобазу азербайджанської компанії під Одесою
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдруге атакувала шахедами нафтобазу азербайджанської компанії під Одесою

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Росіяни вдруге за місяць у ніч проти 18 серпня вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR та знищили її.

Головні тези:

  • Росія вдруге атакувала нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR під Одесою за місяць.
  • Російські удари супроводжувалися серією прямих влучень, що спричинило пожежу та руйнування об'єкта інфраструктури.
  • Обсяг зберігання нафтобази становив понад 16 тисяч кубічних метрів, об'єкт був повністю знищений в результаті атаки.

Росія знищила нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR під Одесою

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

У передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний поїзд Укрзалізниці.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВа

За словами голови Одеської ОДА, постраждалих унаслідок атаки немає.

Як повідомляє MINVAL, атакований енергетичний об'єкт належить компанії SOCAR.

За даними азербайджанського видання, це була серія прямих влучень, після чого виникла пожежа. Пошкоджено всі резервуари, будівлю помпової станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання цієї нафтобази понад 16 тис куб.

Це вже друга атака на нафтобазу азербайджанської компанії в Україні в результаті воєнних дій РФ.

За інформацією директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, нафтобаза повністю знищена.

Раніше вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного палива.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі SOCAR в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення 2 млн дол Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Одесу та Чернігів — багато постраждалих
ДСНС України
Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Одесу та Харків — є постраждалі
ДСНС України
Що відомо про ситуацію в Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих
ДСНС України
Росія атакувала Краматорськ, Одесу й Суми — загинула дитина, багато постраждалих

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?