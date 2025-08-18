Россия вторично атаковала шахедами нефтебазу азербайджанской компании под Одессой

Россияне второй раз за месяц в ночь на 18 августа ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.
Главные тезисы
- Россия дважды напала на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, что привело к пожару и разрушению объекта.
- Атаки сопровождались серией прямых попаданий, повлекших за собой трагические последствия для инфраструктуры.
Россия уничтожила нефтебазу азербайджанской компании SOCAR под Одессой
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщает MINVAL, атакуемый энергетический объект принадлежит компании SOCAR.
По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание помповой станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушены ограждения. Объем хранения этой нефтебазы более 16 тыс. куб.
Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий РФ.
По информации директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.
Ранее ночью 8 августа 2025 года Россией был нанесен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.
