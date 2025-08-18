Россия вторично атаковала шахедами нефтебазу азербайджанской компании под Одессой
Категория
Украина
Дата публикации

Россия вторично атаковала шахедами нефтебазу азербайджанской компании под Одессой

Олег Кипер / Одесская ОВА
пожар
Читати українською

Россияне второй раз за месяц в ночь на 18 августа ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.

Главные тезисы

  • Россия дважды напала на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, что привело к пожару и разрушению объекта.
  • Атаки сопровождались серией прямых попаданий, повлекших за собой трагические последствия для инфраструктуры.

Россия уничтожила нефтебазу азербайджанской компании SOCAR под Одессой

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВа

По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщает MINVAL, атакуемый энергетический объект принадлежит компании SOCAR.

По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание помповой станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушены ограждения. Объем хранения этой нефтебазы более 16 тыс. куб.

Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий РФ.

По информации директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.

Ранее ночью 8 августа 2025 года Россией был нанесен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении 2 млн долл. Министерству энергетики с целью предоставления гуманитарной помощи Украине.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Одессу и Чернигов — много пострадавших
ДСНС Украины
Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие
ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Одессе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Краматорск, Одессу и Сумы — погиб ребенок, много пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атаки России на Краматорск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?