Россия вторично атаковала шахедами нефтебазу азербайджанской компании под Одессой

Россияне второй раз за месяц в ночь на 18 августа ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци. Олег Кипер Глава Одесской ОВа

По словам главы Одесской ОГА, пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщает MINVAL, атакуемый энергетический объект принадлежит компании SOCAR.

По данным азербайджанского издания, это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание помповой станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушены ограждения. Объем хранения этой нефтебазы более 16 тыс. куб.

Это уже вторая атака на нефтебазу азербайджанской компании в Украине в результате военных действий РФ.

По информации директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, нефтебаза полностью уничтожена.

Ранее ночью 8 августа 2025 года Россией был нанесен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.