Росія відвела 80% підрозділів від кордону з Фінляндією — що відбувається
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Росія відвела 80% підрозділів від кордону з Фінляндією — що відбувається

армія РФ
Джерело:  Yle

Видання Yle дізналося від своїх інсайдерів у розвідці Фінляндії про те, що країна-агресорка РФ перекинула на війну в Україні 80% підрозділів, які були зосереджені на кордоні з Фінляндією.

Головні тези:

  • Журналісти підтверджують, що гарнізони та військові бази російських військ поблизу фінського кордону майже порожні.
  • Росія лякає країни НАТО Третьою світовою війною, але, схоже, не готується до конфлікту поблизу Фінляндії.
  • Активні переміщення військ поблизу Харкова та Вовчанського напрямку свідчать про зміни в тактиці російської армії на Донбасі.

Армії РФ бракує живої сили для війни проти України

Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується, — зазначають журналісти.

Редакція видання звертає увагу на те, що гарнізони та військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

Фото: yle.fi

Це підтверджують супутникові знімки, які опублікувало Yle.

Окрім того, наголошується, що на деяких базах лишилася тільки стара техніка.

За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна, — наголосили інсайдери в фінській розвідці.

Фото: yle.fi

Російські війська відтягують свої сили з Донбасу

Як попереджає команда ISW, успішні контратаки українських воїнів призвели до того, що солдати РФ почали перекидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський.

Згідно з останніми даними, бійці ЗСУ розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська (на північний схід від міста Харкова).

17 червня речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що російські війська передислокували частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок для заміни підрозділів, які втратили боєздатність, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, відомо, що тиждень тому армія РФ почала активно стягувати для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини, зокрема, 138-ї окремої мотострілецької бригади.

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