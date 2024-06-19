Росія відвела 80% підрозділів від кордону з Фінляндією — що відбувається

Видання Yle дізналося від своїх інсайдерів у розвідці Фінляндії про те, що країна-агресорка РФ перекинула на війну в Україні 80% підрозділів, які були зосереджені на кордоні з Фінляндією.
Головні тези:
- Журналісти підтверджують, що гарнізони та військові бази російських військ поблизу фінського кордону майже порожні.
- Росія лякає країни НАТО Третьою світовою війною, але, схоже, не готується до конфлікту поблизу Фінляндії.
- Активні переміщення військ поблизу Харкова та Вовчанського напрямку свідчать про зміни в тактиці російської армії на Донбасі.
Армії РФ бракує живої сили для війни проти України
Редакція видання звертає увагу на те, що гарнізони та військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.
Це підтверджують супутникові знімки, які опублікувало Yle.
Окрім того, наголошується, що на деяких базах лишилася тільки стара техніка.
Російські війська відтягують свої сили з Донбасу
Як попереджає команда ISW, успішні контратаки українських воїнів призвели до того, що солдати РФ почали перекидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський.
Згідно з останніми даними, бійці ЗСУ розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська (на північний схід від міста Харкова).
Ба більше, відомо, що тиждень тому армія РФ почала активно стягувати для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини, зокрема, 138-ї окремої мотострілецької бригади.
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