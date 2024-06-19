Україна отримає новий пакет військової допомоги від Данії

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на майже 161 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку оборонної промисловості країни, закупівлю обладнання для винищувачів F-16, на виробництво військової техніки в короткій та довгостроковій перспективах.
Головні тези:
- Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на майже 161 млн євро для підтримки оборонної промисловості країни.
- Новий пакет допомоги передбачає укладення угод щодо закупівель обладнання для військової техніки та надання підтримки українському виробництву.
- Данія інвестуватиме у виробництво української зброї, що є великим кроком у співпраці між країнами.
- Міністр оборони України підписав меморандум з Данією та Нідерландами щодо закупівлі озброєння українських виробників.
- Співпраця між країнами спрямована на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та безпеку на регіоні.
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Новий пакет допомоги для України від Данії передбачає укладення низки різноманітних угод із партнерами щодо закупівель і передавань з боку союзної оборонної промисловості. Серед іншого, очікується, що Україна отримає більше обладнання для підтримки переданих Данією літаків F-16.
Як заявив очільник Міноборони Данії Трольс Лунд Поульсен, за допомогою останнього пакета допомоги його країна забезпечує "максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз".
Данія інвестуватиме у виробництво української зброї
Данія зробить інвестиції у виробництво української зброї — підписано відповідний договір між міністрами оборони країн.
У межах 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.
Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.
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