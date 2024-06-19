Україна отримає новий пакет військової допомоги від Данії

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на майже 161 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку оборонної промисловості країни, закупівлю обладнання для винищувачів F-16, на виробництво військової техніки в короткій та довгостроковій перспективах.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Новий пакет допомоги для України від Данії передбачає укладення низки різноманітних угод із партнерами щодо закупівель і передавань з боку союзної оборонної промисловості. Серед іншого, очікується, що Україна отримає більше обладнання для підтримки переданих Данією літаків F-16.

Як заявив очільник Міноборони Данії Трольс Лунд Поульсен, за допомогою останнього пакета допомоги його країна забезпечує "максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз".

Але у нас також є зобов'язання Данії щодо гарантування безпеки підтримати Україну в найближчі 10 років. Саме тому ми створили данську модель підтримки через українську оборонну промисловість, що допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі, — повідомив Поульсен. Поширити

Данія інвестуватиме у виробництво української зброї

Данія зробить інвестиції у виробництво української зброї — підписано відповідний договір між міністрами оборони країн.

У межах 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України, — сказав він. Поширити

Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.