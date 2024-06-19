Украина получит новый пакет военной помощи от Дании

Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине почти на 161 млн евро. Эти деньги пойдут на поддержку оборонной промышленности страны, закупку оборудования для истребителей F-16, производство военной техники в краткой и долгосрочной перспективах.
Главные тезисы
- Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине почти на 161 млн евро для поддержки оборонной промышленности страны.
- Новый пакет помощи предусматривает заключение соглашений по закупкам оборудования для военной техники и поддержки украинскому производству.
- Дания будет инвестировать в производство украинского оружия, что является большим шагом в сотрудничестве между странами.
- Министр обороны Украины подписал меморандум с Данией и Нидерландами о закупке вооружения украинских производителей.
- Сотрудничество между странами направлено на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и безопасность на регионе.
Дания объявила новый пакет военной помощи Украине
Новый пакет помощи для Украины от Дании предусматривает заключение ряда различных соглашений с партнерами по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности. Среди прочего ожидается, что Украина получит больше оборудования для поддержки переданных Данией самолетов F-16.
Как заявил глава Минобороны Дании Трольс Лунд Поульсен, с помощью последнего пакета помощи его страна обеспечивает "максимальную возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас".
Дания будет инвестировать в производство украинского оружия
Дания сделает инвестиции в производство украинского оружия – подписан соответствующий договор между министрами обороны стран.
В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.
Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.
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