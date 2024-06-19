Украина получит новый пакет военной помощи от Дании

Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине почти на 161 млн евро. Эти деньги пойдут на поддержку оборонной промышленности страны, закупку оборудования для истребителей F-16, производство военной техники в краткой и долгосрочной перспективах.

Дания объявила новый пакет военной помощи Украине

Новый пакет помощи для Украины от Дании предусматривает заключение ряда различных соглашений с партнерами по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности. Среди прочего ожидается, что Украина получит больше оборудования для поддержки переданных Данией самолетов F-16.

Как заявил глава Минобороны Дании Трольс Лунд Поульсен, с помощью последнего пакета помощи его страна обеспечивает "максимальную возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас".

Но у нас также есть обязательства Дании по обеспечению безопасности поддержать Украину в ближайшие 10 лет. Поэтому мы создали датскую модель поддержки через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе, — сообщил Поульсен. Поделиться

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия

Дания сделает инвестиции в производство украинского оружия – подписан соответствующий договор между министрами обороны стран.

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины, сказал он. Поделиться

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.