Россия отвела 80% подразделений от границы с Финляндией — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Россия отвела 80% подразделений от границы с Финляндией — что происходит

армия РФ
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Источник:  Yle

Издание Yle узнало от своих инсайдеров в разведке Финляндии о том, что страна-агрессорка РФ перебросила на войну в Украине 80% подразделений, которые были сосредоточены на границе с Финляндией.

Главные тезисы

  • Журналисты подтверждают, что гарнизоны и военные базы российских войск вблизи финской границы почти пусты.
  • Россия пугает страны НАТО мировой войной, но, похоже, не готовится к конфликту вблизи Финляндии.
  • Активные перемещения войск вблизи Харькова и Волчанского направления свидетельствуют об изменениях в тактике российской армии на Донбассе.

Армии РФ не хватает живой силы для войны против Украины

Россия пугает страны НАТО третьей мировой войной, но, по крайней мере, вблизи Финляндии, похоже, к войне не готовится, — отмечают журналисты.

Редакция издания обращает внимание на то, что гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы практически пусты.

Фото: yle.fi

Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные Yle.

Кроме того, сообщается, что на некоторых базах осталась только старая техника.

По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам может быть еще пригодной, — отметили инсайдеры в финской разведке.

Фото: yle.fi

Российские войска оттягивают свои силы с Донбасса

Как предупреждает команда ISW, успешные контратаки украинских воинов привели к тому, что солдаты РФ начали перебрасывать подразделения из Донецкого направления на Харьковское.

Согласно последним данным, бойцы ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали по направлению Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова).

17 июня спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что российские войска передислоцировали части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии на Липцовское направление для замены потерявших боеспособность подразделений, — сказано в сообщении.

Более того, известно, что неделю назад армия РФ начала активно стягивать для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности, 138-й отдельной мотострелковой бригады.

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