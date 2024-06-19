Россия отвела 80% подразделений от границы с Финляндией — что происходит

Издание Yle узнало от своих инсайдеров в разведке Финляндии о том, что страна-агрессорка РФ перебросила на войну в Украине 80% подразделений, которые были сосредоточены на границе с Финляндией.
Главные тезисы
- Журналисты подтверждают, что гарнизоны и военные базы российских войск вблизи финской границы почти пусты.
- Россия пугает страны НАТО мировой войной, но, похоже, не готовится к конфликту вблизи Финляндии.
- Активные перемещения войск вблизи Харькова и Волчанского направления свидетельствуют об изменениях в тактике российской армии на Донбассе.
Армии РФ не хватает живой силы для войны против Украины
Редакция издания обращает внимание на то, что гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы практически пусты.
Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные Yle.
Кроме того, сообщается, что на некоторых базах осталась только старая техника.
Российские войска оттягивают свои силы с Донбасса
Как предупреждает команда ISW, успешные контратаки украинских воинов привели к тому, что солдаты РФ начали перебрасывать подразделения из Донецкого направления на Харьковское.
Согласно последним данным, бойцы ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали по направлению Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска (к северо-востоку от города Харькова).
Более того, известно, что неделю назад армия РФ начала активно стягивать для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, в частности, 138-й отдельной мотострелковой бригады.
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