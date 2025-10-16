Росія вигадала цинічну причину масштабного удару по газовій інфраструктурі України

Міноборони РФ цинічно визнало удар по газовій інфраструктурі України у ніч на 16 жовтня. Також окупанти придумали виправдання своїм злочинам.

Росія цинічно назвала удар по газовій інфраструктурі України “відповіддю на терор”

Про це повідомляється у заяві Міноборони РФ.

Так, росіяни нібито завдали удар по газовій інфраструктурі України "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах".

Москва також визнала, що атаку здійснили не тільки дрони, а й аеробалістичні ракети "Кинджал", також крім них було випущено і ракети інших типів.

Сьогодні вночі ЗС РФ завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного і морського базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал". Поширити

При цьому атаку по об'єктах газової енергетичної інфраструктури вони виправдали тим, що ці підприємства нібито "займаються військовою промисловістю".

Нагадаємо, ворог у ніч на 16 жовтня здійснив масовану атаку на Україну, застосувавши понад три сотні дронів і близько 40 ракет різних типів.

Унаслідок обстрілів та їхніх наслідків вводили аварійні відключення світла.

Також були зафіксовані пожежі, ураження критичної та цивільної інфраструктури, руйнування будинків тощо. Повідомлялося також про постраждалих.

Крім того, стало відомо, що росіяни вшосте з початку жовтня масовано атакували газову інфраструктуру України.