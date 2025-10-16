Россия придумала циничную причину масштабного удара по газовой инфраструктуре Украины

Минобороны РФ цинично признало удар по газовой инфраструктуре Украины в ночь на 16 октября. Также оккупанты придумали оправдание своим преступлениям.

Россия цинично назвала удар по газовой инфраструктуре Украины "ответом на террор"

Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.

Так, россияне якобы нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам".

Москва также признала, что атаку совершили не только дроны, но и аэробалистические ракеты "Кинжал", также кроме них были выпущены и ракеты других типов.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал". Поделиться

При этом атаку по объектам газовой энергетической инфраструктуры они оправдали тем, что эти предприятия якобы "занимаются военной промышленностью".

Напомним, враг в ночь на 16 октября совершил массированную атаку на Украину, применив более трехсот дронов и около 40 ракет разных типов.

В результате обстрелов и их последствий вводили аварийные отключения света.

Также были зафиксированы пожары, поражение критической и гражданской инфраструктуры, разрушение домов. Сообщалось также о пострадавших.

Кроме того, стало известно, что россияне в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.