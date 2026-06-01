Росія використала проти України 7500 авіаційних бомб у травні

Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у травні було зафіксовано 7008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога.
Головні тези:
- У травні ворог здійснив понад 96 000 обстрілів, включаючи 7 500 авіаційних бомб проти України.
- Російські війська збільшили кількість повітряних ударів у місяці, використовуючи авіаційні бомби для терору на фронті.
Генштаб звітував про підсумки бойових дій проти РФ у травні
Зафіксовано понад 300 боєзіткнень за добу
Найгарячішим днем місяця стало 26 травня — за цю добу відбулося 317 боєзіткнень.
Паралельно противник продовжував вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та по мирних містах.
Загалом за травень ворог здійснив понад 96000 обстрілів, з яких понад 1800 було нанесено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Противник збільшив кількість повітряних ударів
За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні — 7 987.
