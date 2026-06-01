Росія використала проти України 7500 авіаційних бомб у травні
Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у травні було зафіксовано 7008 бойових зіткнень, що свідчить про зростання інтенсивності дій ворога.

Головні тези:

  • У травні ворог здійснив понад 96 000 обстрілів, включаючи 7 500 авіаційних бомб проти України.
  • Російські війська збільшили кількість повітряних ударів у місяці, використовуючи авіаційні бомби для терору на фронті.

Генштаб звітував про підсумки бойових дій проти РФ у травні

Зафіксовано понад 300 боєзіткнень за добу

Найгарячішим днем місяця стало 26 травня — за цю добу відбулося 317 боєзіткнень.

Паралельно противник продовжував вести щільний вогонь по всій лінії зіткнення та по мирних містах.

Загалом за травень ворог здійснив понад 96000 обстрілів, з яких понад 1800 було нанесено з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Противник збільшив кількість повітряних ударів

Не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором Сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. Протягом місяця противник застосував 7 500 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованими авіаційними бомбами).

За даними Генштабу, це другий за кількістю КАБів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише в березні — 7 987.

