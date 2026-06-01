Россия использовала против Украины 7500 авиационных бомб в мае

Напряжение на линии фронта в последний месяц весны достигло максимальных показателей. По информации Генерального штаба ВСУ, в мае было зафиксировано 7008 боевых столкновений, что свидетельствует о росте интенсивности действий неприятеля.
Главные тезисы
- Российские войска применили 7500 авиационных бомб против Украины в мае, увеличив использование воздушных ударов для террора на фронте.
- Линия фронта между Россией и Украиной достигла максимального напряжения в мае с более чем 7000 боевых столкновений и 96000 обстрелов, включая 1800 из РСЗО.
Генштаб отчитывался об итогах боевых действий против РФ в мае
Зафиксировано более 300 боеприкосновений в сутки
Самым жарким днем месяца стало 26 мая — за эти сутки произошло 317 боеприкосновений.
Параллельно противник продолжал вести плотный огонь по всей столкновенной линии и по мирным городам.
Всего за май враг совершил более 96000 обстрелов, из которых более 1800 были нанесены из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Противник увеличил количество воздушных ударов
По данным Генштаба, это второй по количеству КАБ месяц с начала полномасштабного вторжения. Больше было только в марте — 7 987.
