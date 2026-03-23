Росія викрала близько 2 млн т українського зерна у 2025 році — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі.

Росія викрала минулоріч 2 млн т українського зерна

Про це Сибіга сказав під час Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі.

За словами міністра, Росія перетворила Чорне море на зону війни та системно атакує морську інфраструктуру України, зокрема порти, а також намагається дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки.

Сибіга зазначив, що Росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, зокрема, близько 40% спрямувала до Єгипту.

За його словами, це не лише питання краденого зерна, а й фінансування війни.

Відновлення безпеки у Чорноморському регіоні є ключовою умовою стабільності Європи та світу, а Чорне море має знову стати простором миру і свободи навігації. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Сибіга також заявив, що безпека України неможлива без морської безпеки та присутності союзників у Чорному морі, а Туреччина, Молдова та Румунія можуть зіграти важливу роль у регіональній стабільності.

Окремо він наголосив на необхідності деокупації Криму, який Росія використовує як військову базу для атак.