Росія викрала близько 2 млн т українського зерна у 2025 році — Сибіга
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія викрала близько 2 млн т українського зерна у 2025 році — Сибіга

корабель
Read in English
Джерело:  Суспільне

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі.

Головні тези:

  • Росія викрала 2 млн т українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, порушуючи безпеку Чорномор'я.
  • Росія системно атакує морську інфраструктуру України та намагається дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки.

Росія викрала минулоріч 2 млн т українського зерна

Про це Сибіга сказав під час Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі.

За словами міністра, Росія перетворила Чорне море на зону війни та системно атакує морську інфраструктуру України, зокрема порти, а також намагається дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки.

Сибіга зазначив, що Росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, зокрема, близько 40% спрямувала до Єгипту.

За його словами, це не лише питання краденого зерна, а й фінансування війни.

Відновлення безпеки у Чорноморському регіоні є ключовою умовою стабільності Європи та світу, а Чорне море має знову стати простором миру і свободи навігації.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Сибіга також заявив, що безпека України неможлива без морської безпеки та присутності союзників у Чорному морі, а Туреччина, Молдова та Румунія можуть зіграти важливу роль у регіональній стабільності.

Окремо він наголосив на необхідності деокупації Криму, який Росія використовує як військову базу для атак.

Єдине рішення — повне відновлення територіальної цілісності України. І все це починається з Криму і має закінчитися Кримом. Крим — це Україна.

Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?