Россия похитила около 2 млн т украинского зерна в 2025 году — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в 2025 году Россия похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе.

Россия похитила в прошлом году 2 млн т украинского зерна

Об этом Сибига сказал во время Третьей Черноморской конференции безопасности в Кишиневе.

По словам министра, Россия превратила Черное море в зону войны и системно атакует морскую инфраструктуру Украины, в том числе порты, а также пытается дестабилизировать глобальные продуктовые цепочки.

Сибига отметил, что Россия продолжает влиять на мировой продовольственный рынок и в прошлом году похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе, в частности, около 40% направила в Египет.

По его словам, это не только вопрос ворованного зерна, но и финансирование войны.

Восстановление безопасности в Черноморском регионе является ключевым условием стабильности Европы и мира, а Черное море снова должно стать пространством мира и свободы навигации. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Сибига также заявил, что безопасность Украины невозможна без морской безопасности и присутствия союзников в Черном море, а Турция, Молдова и Румыния могут сыграть немаловажную роль в региональной стабильности.

Отдельно он отметил необходимость деоккупации Крыма, который Россия использует как военную базу для атак.