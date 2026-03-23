Россия похитила около 2 млн т украинского зерна в 2025 году — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в 2025 году Россия похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе.
Главные тезисы
- Россия похитила около 2 млн т украинского зерна в 2025 году и продала его в различных регионах мира, нарушая безопасность Черноморья.
- Действия России направлены на дестабилизацию глобальных продуктовых цепочек и влияют на мировой продовольственный рынок.
Об этом Сибига сказал во время Третьей Черноморской конференции безопасности в Кишиневе.
По словам министра, Россия превратила Черное море в зону войны и системно атакует морскую инфраструктуру Украины, в том числе порты, а также пытается дестабилизировать глобальные продуктовые цепочки.
Сибига отметил, что Россия продолжает влиять на мировой продовольственный рынок и в прошлом году похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе, в частности, около 40% направила в Египет.
По его словам, это не только вопрос ворованного зерна, но и финансирование войны.
Сибига также заявил, что безопасность Украины невозможна без морской безопасности и присутствия союзников в Черном море, а Турция, Молдова и Румыния могут сыграть немаловажную роль в региональной стабильности.
Отдельно он отметил необходимость деоккупации Крыма, который Россия использует как военную базу для атак.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-