Россия похитила около 2 млн т украинского зерна в 2025 году — Сибига
Источник:  Суспільне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в 2025 году Россия похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе.

Главные тезисы

  • Россия похитила около 2 млн т украинского зерна в 2025 году и продала его в различных регионах мира, нарушая безопасность Черноморья.
  • Действия России направлены на дестабилизацию глобальных продуктовых цепочек и влияют на мировой продовольственный рынок.

Россия похитила в прошлом году 2 млн т украинского зерна

Об этом Сибига сказал во время Третьей Черноморской конференции безопасности в Кишиневе.

По словам министра, Россия превратила Черное море в зону войны и системно атакует морскую инфраструктуру Украины, в том числе порты, а также пытается дестабилизировать глобальные продуктовые цепочки.

Сибига отметил, что Россия продолжает влиять на мировой продовольственный рынок и в прошлом году похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Европе, в частности, около 40% направила в Египет.

По его словам, это не только вопрос ворованного зерна, но и финансирование войны.

Восстановление безопасности в Черноморском регионе является ключевым условием стабильности Европы и мира, а Черное море снова должно стать пространством мира и свободы навигации.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Сибига также заявил, что безопасность Украины невозможна без морской безопасности и присутствия союзников в Черном море, а Турция, Молдова и Румыния могут сыграть немаловажную роль в региональной стабильности.

Отдельно он отметил необходимость деоккупации Крыма, который Россия использует как военную базу для атак.

Единственное решение — полное восстановление территориальной целостности Украины. И все это начинается с Крыма и должно закончиться Крымом. Крым — это Украина.

РФ повредила гражданское судно с зерном в порту в Одесской области
Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети
Помогали России перевозить украденное украинское зерно. США приняли санкции против преступной сети
Теневой зерновой флот РФ похитил с ТОТ Украины около 2 млн тонн зерна
