Росія витратила понад 200 млрд дол на фінансування повномасштабного вторгнення в Україну

Країна-агресорка Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну з 24 лютого 2024 року.
Головні тези:
- Росія витратила понад 200 млрд дол на повномасштабне вторгнення в Україну, проте не досягла поставлених цілей.
- З травня 2024 року кількість вбитих та поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу на день, що свідчить про втрати Росії в ході конфлікту.
- Плани російського режиму оточити Київ у трьох днях та поширити контроль на більшості території України залишилися невиконаними через опір ЗСУ та українського народу.
Росія витратила понад 200 млрд дол на повномасштабне вторгнення в Україну
Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії.
У відомстві додали, що з травня 2024 року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.
Зазначається, що при цьому Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну.
Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набагато менші, ніж планував Путін.
Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024
Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.
He was wrong.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A
Що відомо про обвал рубля на тлі подій на Курщині
На тлі успішного контрнаступу українських військових у Курській області в Росії стався новий грандіозний обвал рубля.
Підкреслюється, що протягом дня курс рубля втратив 1,9%.
А від початку наступу українських військових у Курській області російська валюта просіла на 6%.
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