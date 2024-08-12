Росія витратила понад 200 млрд дол на фінансування повномасштабного вторгнення в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія витратила понад 200 млрд дол на фінансування повномасштабного вторгнення в Україну

Ministry of Defence
Техніка РФ

Країна-агресорка Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну з 24 лютого 2024 року.

Головні тези:

  • Росія витратила понад 200 млрд дол на повномасштабне вторгнення в Україну, проте не досягла поставлених цілей.
  • З травня 2024 року кількість вбитих та поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу на день, що свідчить про втрати Росії в ході конфлікту.
  • Плани російського режиму оточити Київ у трьох днях та поширити контроль на більшості території України залишилися невиконаними через опір ЗСУ та українського народу.

Росія витратила понад 200 млрд дол на повномасштабне вторгнення в Україну

Росія планувала оточити Київ упродовж трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України за менш ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії.

У відомстві додали, що з травня 2024 року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.

Росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис поранених і загиблих (солдатів — ред.).

Зазначається, що при цьому Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну.

Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набагато менші, ніж планував Путін.

Що відомо про обвал рубля на тлі подій на Курщині

На тлі успішного контрнаступу українських військових у Курській області в Росії стався новий грандіозний обвал рубля. 

Зазначається, що російський рубль обвалився до найнижчого рівня з кінця травня цього року і торгується на рівні 90,30 за долар.

Підкреслюється, що протягом дня курс рубля втратив 1,9%.

А від початку наступу українських військових у Курській області російська валюта просіла на 6%.

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