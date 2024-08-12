Росія витратила понад 200 млрд дол на фінансування повномасштабного вторгнення в Україну

Країна-агресорка Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну з 24 лютого 2024 року.

Росія витратила понад 200 млрд дол на повномасштабне вторгнення в Україну

Росія планувала оточити Київ упродовж трьох діб, повалити уряд та завоювати більшість території України за менш ніж місяць. В реальності минуло вже 900 днів, а ці цілі зазнали невдачі. Поширити

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії.

У відомстві додали, що з травня 2024 року середньодобова кількість вбитих і поранених російських солдатів стабільно перевищує тисячу.

Росія нині, ймовірно, втратила понад 500 тис поранених і загиблих (солдатів — ред.). Поширити

Зазначається, що при цьому Росія витратила до 211 млрд дол на пряме фінансування свого незаконного вторгнення в Україну.

Вартість російського незаконного вторгнення в Україну становила набагато більше, а його здобутки набагато менші, ніж планував Путін.

Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.



Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.



He was wrong.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024

Що відомо про обвал рубля на тлі подій на Курщині

На тлі успішного контрнаступу українських військових у Курській області в Росії стався новий грандіозний обвал рубля.

Зазначається, що російський рубль обвалився до найнижчого рівня з кінця травня цього року і торгується на рівні 90,30 за долар. Поширити

Підкреслюється, що протягом дня курс рубля втратив 1,9%.