Страна-агрессор Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину с 24 февраля 2024 года.
Главные тезисы
- Россия потратила более 200 млрд долл на финансирование полномасштабного вторжения в Украину, не достигнув запланированных целей.
- С мая 2024 года количество убитых и раненых российских солдат стабильно превышает тысячу в день, свидетельствуя о значительных потерях России.
- Планы окружить Киев и захватить Украину за три дня провалились из-за сопротивления ВСУ и украинского народа.
- Россия потеряла более 500 тыс ранеными и погибшими военными в результате вторжения в Украину.
Россия потратила более 200 млрд долл на полномасштабное вторжение в Украину
Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.
В ведомстве добавили, что с мая 2024 среднесуточное количество убитых и раненых российских солдат стабильно превышает тысячу.
Отмечается, что при этом Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.
Стоимость российского незаконного вторжения в Украину составляла гораздо больше, а его достижения намного меньше, чем планировал Путин.
Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024
Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.
He was wrong.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A
Что известно об обвале рубля на фоне событий на Курщине
На фоне успешного контрнаступления украинских военных в Курской области в России произошел новый грандиозный обвал рубля.
Подчеркивается, что за день курс рубля потерял 1,9%.
С начала наступления украинских военных в Курской области российская валюта просела на 6%.
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