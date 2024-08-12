Россия потратила более 200 млрд долл на финансирование полномасштабного вторжения в Украину

Страна-агрессор Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину с 24 февраля 2024 года.

Россия потратила более 200 млрд долл на полномасштабное вторжение в Украину

Россия планировала окружить Киев в течение трех суток, свергнуть правительство и завоевать большинство территории Украины за менее месяца. В реальности прошло уже 900 дней, а эти цели потерпели неудачу. Поделиться

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве добавили, что с мая 2024 среднесуточное количество убитых и раненых российских солдат стабильно превышает тысячу.

Россия сейчас, вероятно, потеряла более 500 тыс ранеными и погибшими (солдат — ред.). Поделиться

Отмечается, что при этом Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.

Стоимость российского незаконного вторжения в Украину составляла гораздо больше, а его достижения намного меньше, чем планировал Путин.

Today marks 900 days since Russia illegally launched their unprovoked full-scale invasion into Ukraine, on 24 February 2022.



Putin said it would take three days, and that Ukraine would welcome Russian occupation.



He was wrong.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/MThtOrUR7A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 12, 2024

Что известно об обвале рубля на фоне событий на Курщине

На фоне успешного контрнаступления украинских военных в Курской области в России произошел новый грандиозный обвал рубля.

Отмечается, что российский рубль упал до самого низкого уровня с конца мая этого года и торгуется на уровне 90,30 за доллар. Поделиться

Подчеркивается, что за день курс рубля потерял 1,9%.