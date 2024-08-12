Россия потратила более 200 млрд долл на финансирование полномасштабного вторжения в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потратила более 200 млрд долл на финансирование полномасштабного вторжения в Украину

Ministry of Defence
Техника
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Страна-агрессор Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину с 24 февраля 2024 года.

Главные тезисы

  • Россия потратила более 200 млрд долл на финансирование полномасштабного вторжения в Украину, не достигнув запланированных целей.
  • С мая 2024 года количество убитых и раненых российских солдат стабильно превышает тысячу в день, свидетельствуя о значительных потерях России.
  • Планы окружить Киев и захватить Украину за три дня провалились из-за сопротивления ВСУ и украинского народа.
  • Россия потеряла более 500 тыс ранеными и погибшими военными в результате вторжения в Украину.

Россия потратила более 200 млрд долл на полномасштабное вторжение в Украину

Россия планировала окружить Киев в течение трех суток, свергнуть правительство и завоевать большинство территории Украины за менее месяца. В реальности прошло уже 900 дней, а эти цели потерпели неудачу.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве добавили, что с мая 2024 среднесуточное количество убитых и раненых российских солдат стабильно превышает тысячу.

Россия сейчас, вероятно, потеряла более 500 тыс ранеными и погибшими (солдат — ред.).

Отмечается, что при этом Россия потратила до 211 млрд долл на прямое финансирование своего незаконного вторжения в Украину.

Стоимость российского незаконного вторжения в Украину составляла гораздо больше, а его достижения намного меньше, чем планировал Путин.

Что известно об обвале рубля на фоне событий на Курщине

На фоне успешного контрнаступления украинских военных в Курской области в России произошел новый грандиозный обвал рубля.

Отмечается, что российский рубль упал до самого низкого уровня с конца мая этого года и торгуется на уровне 90,30 за доллар.

Подчеркивается, что за день курс рубля потерял 1,9%.

С начала наступления украинских военных в Курской области российская валюта просела на 6%.

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