Росія визнала "Грузинський легіон" терористичною організацією

“Грузинський легіон” окупанти РФ визнали терористичною організацією

Як зазначає ФСБ Росії, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році «під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Члени легіону воюють на боці ЗСУ.

ФСБ заявляє, що вони нібито причетні до «організації диверсійно-терористичних актів на території Росії, тортур військовослужбовців ЗС РФ та вбивств мирного населення».

Командир “Грузинського легіону” попередив про наслідки для Грузії та світу в разі перемоги РФ

Мамука Мамулашвілі, який у 2014 році створив “Грузинський національний легіон” задля допомоги українському народу зберегти свою незалежність, розповів online.ua, чому перемога України так важлива для Грузії та всього світу.

Командир зазначив, що Росія — це держава без історії. Путіну потрібна частина української історії для того, щоб виправдати своє існування, тому вони напали на Україну.

Путін розуміє, якщо Росія переможе у цій війні, то у нього будуть розв’язані руки, щоб напасти на решту країн та окупувати їх. Він прагне відродити СРСР. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Ми дуже пізно навчилися реагувати на цю агресію. Світова спільнота нічого не зробила, коли такі події розгорталися у Грузії. Один із політиків Європарламенту сказав, що Третя світова війна розпочалася у Грузії у 2008 році. Проте вона почалася ще у 1992-1993 роках, — зазначив Мамука Мамулашвілі. Поширити