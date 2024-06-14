Росія визнала "Грузинський легіон" терористичною організацією

Південний окружний військовий суд РФ визнав "Грузинський національний легіон" терористичною організацією.
Головні тези:
- ФСБ РФ визнала "Грузинський національний легіон" терористичною організацією через нібито його причетність до диверсій і терористичних актів на території Росії.
- Командир Легіону попередив про наслідки перемоги РФ у війні та висловив побоювання, що це може призвести до подальшої агресії та окупації інших країн.
- Від початку повномасштабного вторгнення, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні.
“Грузинський легіон” окупанти РФ визнали терористичною організацією
Як зазначає ФСБ Росії, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році «під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України».
Члени легіону воюють на боці ЗСУ.
ФСБ заявляє, що вони нібито причетні до «організації диверсійно-терористичних актів на території Росії, тортур військовослужбовців ЗС РФ та вбивств мирного населення».
Командир “Грузинського легіону” попередив про наслідки для Грузії та світу в разі перемоги РФ
Мамука Мамулашвілі, який у 2014 році створив “Грузинський національний легіон” задля допомоги українському народу зберегти свою незалежність, розповів online.ua, чому перемога України так важлива для Грузії та всього світу.
Командир зазначив, що Росія — це держава без історії. Путіну потрібна частина української історії для того, щоб виправдати своє існування, тому вони напали на Україну.
Від початку повномасштабного вторгнення, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні.
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