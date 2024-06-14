Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

"Грузинский легион" оккупанты РФ признали террористической организацией

Как отмечает ФСБ России, "Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году "под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Члены легиона воюют на стороне ВСУ.

ФСБ заявляет, что они якобы причастны к «организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения».

Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ

Мамука Мамулашвили, который в 2014 году создал "Грузинский национальный легион" для помощи украинскому народу сохранить свою независимость, рассказал online.ua, почему победа Украины так важна для Грузии и всего мира.

Командир отметил, что Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.

Путин понимает, что если Россия победит в этой войне, то у него будут развязаны руки, чтобы напасть на остальные страны и оккупировать их. Он стремится к возрождению СССР. Мамука Мамулашвили Командир "Грузинского легиона"

Мы очень поздно научились реагировать на эту злость. Мировое сообщество ничего не сделало, когда такие события разворачивались в Грузии. Один из политиков Европарламента сказал, что Третья мировая война началась в Грузии в 2008 году. Однако она началась еще в 1992-1993 годах, — отметил Мамука Мамулашвили. Поделиться