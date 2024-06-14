Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

Южный окружной военный суд РФ признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией.
Главные тезисы
- ФСБ заявляет, что члены “Грузинского легиона” якобы причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России
- Командир “Грузинского легиона” предупредил о последствиях победы РФ и выразил важность победы Украины для Грузии и мира.
- “Грузинский легион” остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине с начала полномасштабного вторжения.
"Грузинский легион" оккупанты РФ признали террористической организацией
Как отмечает ФСБ России, "Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году "под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины".
Члены легиона воюют на стороне ВСУ.
ФСБ заявляет, что они якобы причастны к «организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения».
Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ
Мамука Мамулашвили, который в 2014 году создал "Грузинский национальный легион" для помощи украинскому народу сохранить свою независимость, рассказал online.ua, почему победа Украины так важна для Грузии и всего мира.
Командир отметил, что Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.
С начала полномасштабного вторжения "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине.
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