Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

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Источник:  online.ua

Южный окружной военный суд РФ признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией.

Главные тезисы

 

  • ФСБ заявляет, что члены “Грузинского легиона”  якобы причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России
  • Командир “Грузинского легиона” предупредил о последствиях победы РФ и выразил важность победы Украины для Грузии и мира.
  • “Грузинский легион” остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Грузинский легион" оккупанты РФ признали террористической организацией

Как отмечает ФСБ России, "Грузинский национальный легион" был создан в 2014 году "под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

Члены легиона воюют на стороне ВСУ.

ФСБ заявляет, что они якобы причастны к «организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения».

Командир "Грузинского легиона" предупредил о последствиях для Грузии и мира в случае победы РФ

Мамука Мамулашвили, который в 2014 году создал "Грузинский национальный легион" для помощи украинскому народу сохранить свою независимость, рассказал online.ua, почему победа Украины так важна для Грузии и всего мира.

Командир отметил, что Россия — это государство без истории. Путину нужна часть украинской истории для того, чтобы оправдать свое существование, потому они напали на Украину.

Путин понимает, что если Россия победит в этой войне, то у него будут развязаны руки, чтобы напасть на остальные страны и оккупировать их. Он стремится к возрождению СССР.

Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона"

Мы очень поздно научились реагировать на эту злость. Мировое сообщество ничего не сделало, когда такие события разворачивались в Грузии. Один из политиков Европарламента сказал, что Третья мировая война началась в Грузии в 2008 году. Однако она началась еще в 1992-1993 годах, — отметил Мамука Мамулашвили.

С начала полномасштабного вторжения "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине.

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