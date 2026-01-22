Росія вночі атакувала дронами Одещину — загинув підліток

Вночі ворог знову атакував мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. На жаль, під час обстрілу загинув 17-річний підліток.
Головні тези:
- Вночі ворожі дрони атакували Одеську область, що призвело до загибелі 17-річного підлітка.
- Дрон вразив багатоповерхівку, пошкоджено фасад та автомобілі. Евакуйовано 58 людей, серед них 8 дітей.
На Одещині загинув 17-річний юнак під час атаки дронів
Про трагедію повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.
На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків.
