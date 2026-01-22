Росія вночі атакувала дронами Одещину — загинув підліток
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала дронами Одещину — загинув підліток

Олег Кіпер / Одеська ОВА
шахед

Вночі ворог знову атакував мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. На жаль, під час обстрілу загинув 17-річний підліток.

Головні тези:

  • Вночі ворожі дрони атакували Одеську область, що призвело до загибелі 17-річного підлітка.
  • Дрон вразив багатоповерхівку, пошкоджено фасад та автомобілі. Евакуйовано 58 людей, серед них 8 дітей.

На Одещині загинув 17-річний юнак під час атаки дронів

Про трагедію повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — 8 дітей.

На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів дронами по Одесі — є постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одесу та область - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?