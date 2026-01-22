Россия ночью атаковала дронами Одещину — погиб подросток

Ночью враг снова атаковал мирное население Одесского района ударными беспилотниками. К сожалению, при обстреле погиб 17-летний подросток.
Главные тезисы
- Ночью Россия атаковала Одесскую область дронами, погиб 17-летний подросток.
- Дрон поразил многоэтажный дом, повредив фасад, остекление и автомобили.
- Эвакуировано 58 человек, включая 8 детей, на месте происшествия работают специализированные службы.
В Одесской области погиб 17-летний юноша во время атаки дронов
О трагедии сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.
На месте работают все профильные службы, идет осмотр и ликвидация последствий.
