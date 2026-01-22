Россия ночью атаковала дронами Одещину — погиб подросток

Ночью враг снова атаковал мирное население Одесского района ударными беспилотниками. К сожалению, при обстреле погиб 17-летний подросток.

В Одесской области погиб 17-летний юноша во время атаки дронов

О трагедии сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это великая трагедия для семьи и всех нас. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.

С многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них 8 детей. Поделиться

На месте работают все профильные службы, идет осмотр и ликвидация последствий.