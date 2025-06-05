Росія вночі атакувала дронами Прилуки — загинуло 5 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала дронами Прилуки — загинуло 5 людей

Національна поліція України
Прилуки
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На Чернігівщині атака дронів Росії призвела до загибелі пʼятьох людей, серед них малолітня дитина. Поліція документує злочин країни-агресорки.

Головні тези:

  • У ще одній трагедії від російської агресії загинули п'ятеро мирних жителів у Прилуках на Чернігівщині.
  • Серед жертв атаки була однорічна дитина та дві жінки, знайдених під завалами внаслідок вибухів.

Росія вбила 5 людей у Прилуках: серед жертв є немовля

Сьогодні вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загоряння у житлових районах Прилук.

Попередньо відомо про пʼятьох загиблих — серед них дві жінки і однорічна дитина.

Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина.

Також є інформація про шістьох поранених.

Прилуки після атаки РФ

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.

Поліція допомагає постраждалим громадянам та фіксує наслідки російських ударів.

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