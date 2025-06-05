Росія вночі атакувала дронами Прилуки — загинуло 5 людей

На Чернігівщині атака дронів Росії призвела до загибелі пʼятьох людей, серед них малолітня дитина. Поліція документує злочин країни-агресорки.
Головні тези:
- У ще одній трагедії від російської агресії загинули п'ятеро мирних жителів у Прилуках на Чернігівщині.
- Серед жертв атаки була однорічна дитина та дві жінки, знайдених під завалами внаслідок вибухів.
Росія вбила 5 людей у Прилуках: серед жертв є немовля
Сьогодні вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загоряння у житлових районах Прилук.
Попередньо відомо про пʼятьох загиблих — серед них дві жінки і однорічна дитина.
Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.
Ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина.
Також є інформація про шістьох поранених.
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.
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