Россия ночью атаковала дронами Прилуки — погибли 5 человек

В Черниговской области атака дронов России привела к гибели пяти человек, среди них малолетний ребенок. Полиция документирует преступление страны-агрессорки.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов в Прилуках на Черниговщине пятеро мирных жителей погибли, включая годовалого ребенка.
- Полиция проводит расследование и фиксирует последствия агрессивных действий России.
Россия убила 5 человек в Прилуках: среди жертв есть младенец
Сегодня ночью оккупанты атаковали ударными дронами город Прилуки на Черниговщине. В результате взрывов произошли возгорания в жилых районах Прилук.
Предварительно известно о пяти погибших — среди них две женщины и годовалый ребенок.
Это 46-летняя прихожанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года. Женщин с ребёнком нашли под завалами.
Вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла его семья.
Также есть информация о шести раненых.
Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий.
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