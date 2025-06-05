Россия ночью атаковала дронами Прилуки — погибли 5 человек

В Черниговской области атака дронов России привела к гибели пяти человек, среди них малолетний ребенок. Полиция документирует преступление страны-агрессорки.

Россия убила 5 человек в Прилуках: среди жертв есть младенец

Сегодня ночью оккупанты атаковали ударными дронами город Прилуки на Черниговщине. В результате взрывов произошли возгорания в жилых районах Прилук.

Предварительно известно о пяти погибших — среди них две женщины и годовалый ребенок.

Это 46-летняя прихожанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года. Женщин с ребёнком нашли под завалами.

Вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла его семья.

Также есть информация о шести раненых.

Прилуки после атаки РФ

Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий.